En esta imagen de archivo, Tarik Skubal, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza contra los Gigantes de San Francisco en la parte baja de la tercera entrada en Oracle Park el 25 de septiembre de 2026 en San Francisco, California. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

"Quien cree en sí mismo no necesita convencer a los demás." Lao Tzu “

El Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas y los dueños de equipos no han encontrado un 4-40 (punto de acuerdo) para evitar un paro laboral. Es una lucha sindical difícil, ya que los obreros son proletarios millonarios y, por lo tanto, las clases no se suicidan.

La discusión no es la de Pepe Abreu por la cesantía. No, no y no. En la demanda de 38 páginas presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, MLB y las entidades corporativas propietarias de sus 30 equipos demandaron a la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol y a los ocho jugadores del subcomité ejecutivo del sindicato, incluido el lanzador Tarik Skubal, apenas días después de que aceptó un contrato récord de 450 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Es una pugna de egos, en la que el verbo claudicar no está en el vocabulario de ambas partes.

Los propietarios han propuesto un tope salarial por primera vez desde 1994, cuando los jugadores frenaron la propuesta con una huelga de 7 meses y medio que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

El comisionado Rob Manfred dijo anteriormente que no puede imaginar que los dueños aprueben un acuerdo sin un tope y los jugadores han prometido no aceptar nunca uno, dejando al deporte encaminado a su décima paralización laboral desde 1972.

"MLB espera ejercer su derecho a implementar un cierre patronal al expirar el CBA a las 11:59 de la noche, hora del Este, el 1 de diciembre de 2026, en apoyo de su posición de negociación legal", señala la demanda.

MLB dijo en la demanda que tiene la intención de presentar un cargo por práctica laboral injusta ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, alegando que el sindicato se ha negado a negociar de buena fe.

Ronald Blum, de AP, dice en un despacho de prensa: "La salud a largo plazo del béisbol profesional depende del equilibrio competitivo, de mantener viables a los clubes de mercados más pequeños y de una mejor paga para todos los jugadores, no sólo para un puñado de superestrellas", señala la demanda.

"Los abogados y funcionarios que dirigen el sindicato no tienen ninguna intención real de abandonar su papel al frente de los esfuerzos de negociación de los jugadores", según el docoumento judicial.

"En cambio, esos abogados y funcionarios usarán la amenaza de interdictos antimonopolio y daños triples para intentar coaccionar a MLB a ceder ante sus demandas de negociación. Si tienen éxito en su maniobra, entonces resucitarán espontáneamente a la MLBPA y celebrarán un nuevo CBA".

"A pesar de los muchos esfuerzos de MLB por encontrar un terreno común con la MLBPA, el sindicato se ha negado categóricamente a involucrarse con la estructura de tope y piso salarial de MLB", sostienen los demandantes.

Un día como hoy 1973 Tom Paciorek disparó jonrón y remolcó dos frente a Jackie Brown en la victoria del Licey 2-1 sobre las Águilas. Greg Shanahan se anotó la victoria.

1974 Tom Paciorek disparó triple que remolcó a Bobby Valentine, quien se había embasado por doble, para que el Licey derrotara, ante 9,229 fanáticos, a los Leones del Escogido. Valentine bateó de 4-3.1988 Los Tigres del Licey, con Balbino Gálvez en la colina de los sustos, donde ponchó a 12 y blanqueó 4-0 a las Estrellas de Oriente. Domingo Michel vio cortada en 16 su racha de juegos seguidos dando de hit.