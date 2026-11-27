Andrés Feliz jugó un partido de Euroliga el miércoles y viajó directo a Colombia para uniformarse con la selección dominicana de baloncesto. ( EFE )

La selección de la República Dominicana tiene la oportunidad de dejar bien encaminada su clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, en esta quinta ventana, sin necesidad de esperar a la sexta y última del proceso eliminatorio de América.

La selección que dirige el argentino Néstor "Che" García enfrenta hoy a Colombia (9:10 p.m., hora RD) en el Coliseo Evangelista Mora, de Cali, y el lunes a Chile, también como visitante.

Los dominicanos (6-2) ocupan la segunda posición del Grupo E, detrás de Estados Unidos (7-1) y por delante de Brasil (6-2), México (5-3), Colombia (3-5) y Chile (2-6).

Aunque la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) advierte que Dominicana no tiene posibilidades de clasificar este viernes, el panorama puede cambiar para la jornada del lunes.

Dos victorias elevarían a ocho la cantidad de triunfos de la tricolor, una cifra inalcanzable para colombianos y chilenos, lo que garantizaría al país, como mínimo, la cuarta posición del Grupo E.

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Los tres mejores equipos de los grupos E y F, además del mejor cuarto lugar entre ambas zonas, completan los siete clasificados por América.

Una derrota de Bahamas en esta ventana, combinada con dos victorias quisqueyanas, aseguraría el boleto mundialista para los dirigidos por García, independientemente de los resultados de febrero.

Otra vía de clasificación inmediata sería que Dominicana gane sus dos compromisos y México pierda los suyos ante Chile y Brasil, una combinación que garantizaría a los dominicanos uno de los tres primeros lugares del Grupo E.

La selección

El grupo que representará al país contra Colombia lo integran Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Léster Quiñones (quien no jugaba con el equipo desde 2023), Chad Baker Mazara, Luis David Montero, Ángel Núñez, Andersson García, Juan Guerrero, Ángel Luis Delgado, Luis Santos y Omar Silverio.

El lunes RD enfrentará a Chile a las 6:40 de la tarde, en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago de Chile.

De no asegurar su clasificación en esta ventana, Dominicana tendrá la ventaja de disputar en casa sus últimos dos compromisos, frente a Brasil y Colombia, el 25 y el 28 de febrero.

Si logra su boleto será su quinto Mundial y cuarto de manera consecutiva (1978, 2014, 2019 y 2023).