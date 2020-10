$!Con dos jonrones de Seager y uno de Smith, Dodgers se imponen

El catcher Will Smith conectó un jonrón de tres carreras que significó la ventaja ante un relevista homónimo, Corey Seager añadió dos cuadrangulares y los Dodgers de Los Ángeles evitaron la eliminación el viernes, al doblegar 7-3 a los Bravos de Atlanta.

Will Smith logró su jonrón en el sexto episodio, precisamente frente a Will Smith, el cuarto de seis lanzadores de los Bravos, que recurrieron exclusivamente a relevistas durante el encuentro, comenzando con A.J. Minter, en un intento infructuoso por clasificarse a la Serie Mundial, una instancia que no visitan desde 1999.

Es la primera vez que dos jugadores con el mismo nombre se enfrentaron en la historia de la postemporada.

Mookie Betts puso en marcha la entrada decisiva al pegar un sencillo dentro del cuadro. En su primera campaña con los Dodgers, Betts aportó también una buena atrapada en el jardín derecho, que derivó en una doble matanza para poner fin al inning.

Originalmente, se marcó una carrera de Marcell Ozuna en la jugada, pero ésta se invalidó tras revisar la repetición y determinar que el dominicano se despegó de la antesala en el pisa y corre antes de que Betts hiciera la atrapada.

Y luego, Seager aportó su primer jonrón.

El sexto juego se llevará a cabo este sábado por la tarde. Será una revancha entre el abridor del primer encuentro de la serie, el zurdo Max Fried, y el derecho de los Dodgers Walker Buehler.

Ambos permitieron una carrera en el primer duelo, que Atlanta ganó por 5-1 merced a un racimo de cuatro carreras en el noveno capítulo.

Blake Treinen, el tercero de siete lanzadores de los Dodgers, había perdido el primer juego como relevista. Esta vez resolvió dos innings perfectos para obtener el triunfo.

El inconsistente cerrador Kenley Jansen ponchó a sus tres rivales para poner fin al encuentro, sin bien no era elegible para el salvamento.

Betts se robó una base luego de su sencillo en el inicio del sexto inning. Con un out, Justin Turner bateó un potente rodado y Betts fue atrapado en un tira-tira.

Los Bravos enviaron a la lomita a Will Smith para enfrentar al también zurdo Max Muncy, quien gestionó un boleto. Luego, el cátcher Will Smith se fue a la cuenta llena y bateó la pelota a 404 pies del plato entre el jardín izquierdo y el central para poner el encuentro 4-2.

Es la primera vez al menos desde 1961 que un bateador pega un jonrón contra un pitcher que tiene el mismo nombre en temporada regular o playoffs, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.

Por los Dodgers, los puertorriqueños Kiké Hernández de 1-1, Edwin Ríos de 1-0.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-0. Los dominicanos Ozuna de 3-1, Cristian Pache de 3-1 con una empujada. El panameño Johan Camargo de 1-0.