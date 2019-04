$!Contreras cosecha logros en liga de voleibol de Libia

Cada vez más lauros sigue sumando a su carpeta el voleibolista Elvis Contreras. Una vez más lo hace en el mundo árabe, donde ocupó el tercer lugar de la Copa Africana con su equipo Al-Ahli Club Volley. Ahí terminó con el mejor saque, mejor anotador y líder en ataque.

El Al-Ahli, que se ubica en Tripoli, Libia y en la liga de ese país quedó en segundo lugar y él quedó como el mejor jugador de la liga. “Según las federaciones árabes en 10 años no han visto un refuerzo con mis cualidades de juego y la forma de jugar”, señala Contreras, sin necesidad de ufanarse, que no es su estilo. “Que le guste hasta al público contrario. Por eso me siento súper contento con Dios”, señala.

“Peco”, su apodo, terminó como el mejor refuerzo de la Liga Libia. “Otro logro más para mi carrera deportiva. Gracias a Papá Dios por tanta bendiciones”, escribió Contreras a DL.

Explica, que aunque la federación africana quien organiza ese evento no premia a los jugadores extranjeros “por políticas de ellos” fue informado por ellos del logro alcanzado. Y es que “solo los corazones negros dicen que no eres una leyenda” le escribió en Facebook Bashir Abdurrahman BenGhazala.

“A pesar de mi edad actual no me siento de esa edad” en especial “para estar jugando el voleibol en el alto nivel”.

Contreras, de 39 años, sigue impresionando con su potente juego en el mundo del voleibol. En el mundo árabe ya se ha presentado en Dubai, Baréin y en Libia. También en España. Alemania, Brasil y Trinidad y Tobago.

Con el Al-Ahli finalizó en segundo lugar en la liga de Libia, dos puntos por debajo. “Este equipo tenía cinco años sin clasificar a las semi finales”, señaló Contreras.

En Libia se juega la liga interna; la Copa y la Copa Africana “y el próximo año este equipo juega la Champions árabe porque clasificamos después de 5 años”.