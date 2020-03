$!Coronavirus impacta la cadenas de transmisión deportivas

Fox Sports

“Por precaución, hemos tomado la decisión de suspender la producción de nuestros shows de estudio diarios en vivo FS1 hasta al menos el viernes 20 de marzo”, se lee en un comunicado de Fox Sports.

“Nuestra principal prioridad es la salud y la seguridad de nuestros empleados. Continuaremos monitoreando la situación y ajustando en consecuencia ”, dijo.

La programación diaria de estudio de FS1 incluye First Things First con Cris Carter y Nick Wright, Skip & Shannon, Undisputed, The Herd With Colin Cowherd, Speak for Yourself, NASCAR Race Hub y MLB Whiparound.

ESPN

ESPN continúa con la programación de estudio en vivo. A partir del viernes, el programa matutino emblemático Get Up se emitió con varias transmisiones en vivo adicionales durante todo el día, SportsCenter está actualmente en el aire, en ESPNEWS. First Take también se emitió hoy en ESPNEWS.

“Esta es una situación sin precedentes”, dijo un portavoz de ESPN en un comunicado oficial a SVG por correo electrónico.

“Tenemos excelentes relaciones con nuestros socios de la liga y estamos seguros de que podemos abordar todos los problemas de manera constructiva en el futuro. Nuestro enfoque inmediato es la seguridad y el bienestar de todos “, agregó.

Una nota sobre las redes operadas por ESPN: el programa matutino Packer & Durham de ACC Network tomará un descanso, anunció el coanfitrión Mark Packer a través de Twitter.

NBC Sports

A media tarde del viernes, NBCSN estaba transmitiendo en vivo la cobertura de Mecum Auto Auctions desde el estadio State Farm en Glendale, AZ. Un portavoz de NBC Sports le dijo a SVG que la programación de reemplazo a través de NBC, NBCSN y Golf Channel se apoyaría en gran medida en videos históricos y presentaciones de eventos deportivos.

“La programación de reemplazo de NBC Sports en NBC, NBCSN y Golf Channel incluirá presentaciones encore de eventos, especiales y programación de características en las propiedades de NBC Sports, incluyendo Juegos Olímpicos, NHL, Premier League, IndyCar, NASCAR, golf, rugby, patinaje artístico, esquí y snowboard, así como noticias deportivas en vivo de Sky Sports News ”, dijo el comunicado.

El portavoz también enfatizó que NBC Sports estaba haciendo lo posible para mantener a sus empleados seguros.

“La salud y la seguridad de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad”, dijeron por correo electrónico. “Continuaremos siguiendo la guía de numerosas autoridades sanitarias y gubernamentales, y trabajaremos dentro de las pautas de nuestros socios de la liga. NBC Sports Group sigue la guía de NBCUniversal, que ha sido alentar a los empleados a trabajar desde casa. Nuestra producción se reduce solo al personal esencial”, agregó.

NBC Sports es, por supuesto, la red de EE. UU., sede de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, hasta el viernes, el Comité Olímpico Internacional (COI) no ha hecho ningún anuncio sobre si ese evento, que está programado para organizar su ceremonia de Apertura el 24 de julio - se verá afectado. Olympic Channel (que es operado por NBC Sports en los EE. UU.) Transmitió el Olympic Flame Lighting en Atenas, Grecia el 11 de marzo.

El viernes, Tokio 2020 fue informado de que la etapa griega del relevo de la antorcha olímpica ha sido cancelada. Sin embargo, el Comité Olímpico Helénico acordó llevar a cabo la ceremonia de entrega como estaba previsto el 19 de marzo sin asistencia pública.

CBS Sports

A principios de esta semana, después de que dos empleados dieron positivo por coronavirus, CBS cerró operaciones seleccionadas en su Centro de Transmisión de la Ciudad de Nueva York, desplazando a múltiples producciones, incluida CBS Sports.

Algunos programas de CBS News y CBS Sports cambiaron a ubicaciones de transmisión alternativas. CBS Sports transmitió su programación desde el estudio CBS Sports HQ en la sede de CBS Interactive en Fort Lauderdale, FL. El Centro de transmisión de CBS ahora se está limpiando y desinfectando a fondo y CBS avisará cuando las transmisiones, las operaciones de recopilación de noticias y los equipos digitales puedan regresar al Centro de transmisión.

CBS Sports también sufrió un golpe de 1-2 a principios de esta semana con las cancelaciones del Torneo NCAA y The Masters en cuestión de horas.

“Apoyamos completamente la decisión de la NCAA de cancelar el Campeonato de Baloncesto Masculino de la División I de la NCAA de este año”, dijo CBS Sports en un comunicado.

“Continuaremos trabajando estrechamente con la NCAA y todos nuestros socios a medida que priorizamos la salud y el bienestar de todos los involucrados”.

CBS Sports agregó: “Apoyamos plenamente la decisión de Augusta National de posponer el Torneo de Maestros de este año. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestro socio”.