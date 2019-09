$!David Ortiz anuncia cuándo regresará a República Dominicana

El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, no regresará a su natal República Dominicana hasta no tener los resultados de la investigación privada que ordenó, tras el atentado del que fue víctima el pasado 9 de junio mientras se encontraba en un bar de Santo Domingo Este.

Ortiz, de 43 años y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2013, ofreció estas declaraciones al periodista dominicano Tony Dandrades, quien labora para la cadena Univisión, siendo la primera entrevista que concediera el pelotero a la prensa tras recuperarse del disparo a quemarropa que le afectó varios órganos.

Entre lágrimas, el exbateador designado cuestionó la reacción de las personas a través de las redes sociales tras el incidente que casi le cuesta la vida.

“Toda esta gente de las redes y toda esta gente que desinforma queriendo arruinar la figura de uno y lo que uno a través de los años con sacrificio de ha ganado, man. Eso no es fácil y tú en una cama muriéndote”, dijo a Dandrades.

Al ser cuestionado sobre qué le pasaba por la mente cuando era trasladado del bar al centro médico, dijo que solo estaba “en algo que nunca había estado en su vida: y era tratar de sobrevivir, tratar de mantenerme vivo y de llegar al hospital despierto, en vida, de manera que los doctores cuando me chequearan me dieran la oportunidad de yo seguir con vida”.

Sobre el motivo del atentado en su contra, David Ortiz asegura que no tiene enemigos y que tampoco actúa para que nadie lo quiera poner en esa situación. “Lo más importante es que en mi mente, yo buscando, todavía no me llega quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud”.

David Ortiz aseguró durante la entrevista que su familia ha sido un soporte muy importante durante esta tragedia.

El expelotero fue herido por un atacante a sueldo, quien llegó en una motocicleta y disparó a quemarropa, informó la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, el atacante confundió a Ortiz con el blanco real del ataque.

Los médicos en Santo Domingo extirparon la vesícula y parte del intestino de Ortiz, quien fue trasladado a Boston al día siguiente en un avión de los Medias Rojas. Ya en Estados Unidos, se sometió a otros procedimientos quirúrgicos.