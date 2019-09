$!David Ortiz considera que el hombre que le salvó la vida es “un ángel”

En la primera entrevista que David Ortiz cedió en inglés, a The Boston Globe, el expelotero de Grandes Ligas y posible Salón de la Fama de Cooperstown habló sobre todo lo que vivió a partir del disparó recibido el 9 de junio de 2019 en el lugar Dial Bar and Lounge, en Santo Domingo Este.

“Sentí una sensación de ardor”, dijo Ortiz al Globe: “Me sentí raro cuando caí”.

El ex gran jugador de los Medias Rojas había estado bebiendo whisky con siete u ocho amigos en el Dial Bar and Lounge en Santo Domingo, y estaba charlando con un cantante conocido como Secreto cuando un hombre armado se apresuró a su mesa en la primera fila al aire libre de la terraza del bar y disparó una sola bala desde corta distancia a su espalda.

Fue un momento, dijo Ortiz, que cambió su vida para siempre. “La gente necesita entender, esta no es una película en la que te disparan en la calle y vuelves dos minutos después”, dijo Ortiz. “No, me dispararon y casi muero. Solo tengo una vida para vivir. No puedo ir a la farmacia y comprar otra ‘’.

Luego de caer al suelo cuenta que: “Entonces este ángel sale de la nada”, recordó. Al ángel, se refiere a Eliezer Salvador quien cargó al Big Papi hasta su vehículo, una yipeta Rolls-Royce y lo llevó a la clínica Abel González.

Camino al hospital contó que apresuraron hacia un hospital público, solo para cambiar de rumbo cuando Ortiz pidió que lo llevaran a una clínica privada que había frecuentado. Permaneció erguido y consciente mientras Salvador, quien recibió un disparo hace nueve años se quedaba para ayudarlo.

“Sabía cómo reaccionar”, dijo Ortiz. “Seguía hablando conmigo para asegurarse de que me mantuviera despierto”.