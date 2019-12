David Ortiz "dominó" el escenario deportivo en 2019

Las más leídas de 2019

1- Una de las primeras cosas que hizo el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz a su regreso al país el pasado viernes, fue escoger la firma de abogados que lo representará ante los tribunales de la República Dominicana en el proceso penal seguido a los imputados por el atentado perpetrado en su contra, el pasado nueve de junio del 2019, en un centro de diversión de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este.

La firma de abogados escogida por el Big Papi, es Pellerano & Herrera.

2- Pedro Martínez sobre Big Papi: “Me molesta ver que alguien le quiere quitar la vida de forma tan cobarde”: El Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, habló anoche sobre David Ortiz y lamentó que existan personas capaces de tratar de quitarle la vida a una persona de una manera tan cobarde.

Martínez, que no pudo controlar las lágrimas, dijo en el programa Baseball Tonight de MLB, declaró “para mí David es un hermano, un amigo, un miembro de mi familia, un colega y no lo puedo soportar”.

Pedro señaló que David es un modelo a seguir, y una persona que ha tratado de trascender en la vida a partir de su trabajo por lo que le molesta que alguien pretendiera quitarle la vida “de una forma tan cobarde”.

3- Revelan supuesto incidente contra David Ortiz antes de atentado: Según el periódico New York Daily News una fuente reveló que tres personas describieron un presunto incidente que involucró a David Ortiz en el país meses antes del tiroteo. Afirman que un vehículo Lexus blanco propiedad del expelotero fue perseguido por una yipeta Mercedes color negro antes de estrellarse frente a una estación de combustibles.

Las personas que trabajan en la estación de combustibles acudieron en su ayuda, según las fuentes, pero se cree que no se ha realizado un informe oficial. El incidente no apareció en los medios de comunicación.

Si bien los informes actuales dicen que podría haber arrestos adicionales en el caso de los disparos, el Daily News descubrió que las agencias de aplicación de la ley de los EE. UU., Incluida la Administración de Control de Drogas, están activamente involucradas en la investigación. “La DEA no puede comentar sobre una investigación en curso”, dijo una portavoz.

4- ¿Quién paga los gastos médicos del Big Papi?: Con la enorme fortuna que ha amasado David Ortiz entre salarios y negocios el dinero debe ser lo de menos para costearse los gastos médicos que conllevará superar los estragos del disparo que sufrió el domingo.

En caso de que no quisiera tocar sus cuentas o los Medias Rojas (equipo del que es empleado) no lo asumiera como de momento lo hace, el haber jugado más de una década en la Major League Baseball le otorga enormes beneficios para afrontar el tema de salud.

La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA en inglés) alardea de que jugar un día al máximo nivel garantiza un seguro médico de por vida, que al cabo de 10 años de servicios (como Ortiz) puede cubrir hasta US$100,000 al año en expensas.

5- Derian Cruz, el prospecto que recibió US$2 millones en 2015 con Tatis y Guerrero y ya se retiró: En julio de 2015, cuando Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Fernando Tatis Jr., fueron firmados por fortunas de dólares y coparon titulares, los Bravos hicieron su mayor apuesta en un adolescente dominicano, el puertoplateño Derian Cruz.

John Coppolella, entonces gerente del equipo y en 2017 expulsado de por vida por violar políticas en fichajes, autorizó un bono de US$2 millones para Cruz, un bateador ambidiestro que sacaba la mejor nota en la escala 20-80 de velocidad, con habilidad para hacer contacto.

Pero mientras Guerrero Jr., Tatis Jr., y Soto son titulares en las Grandes Ligas y otros de su clase como Gilberto Celestino, Wander Javier y Leodys Taveras tocan las puertas, Cruz dio por terminada su carrera, con apenas 20 años.

6- Mujeres expulsadas de manera indefinida por mostrar senos durante transmisión de Serie Mundial: Las Grandes Ligas prohibió la entrada a la fundadora de la empresa Shagmag, Julia Rose, y a la ejecutiva de la marca, Lauren Summer, luego de que mostraran los senos al lanzador de los Astros Gerrit Cole durante el Juego 5 de la Serie Mundial el domingo por la noche.

En las redes sociales Rose y Summer compartieron la carta que habían recibido, que señalaba una violación de las reglas de conducta de los fanáticos. “Durante el juego, usted violó el código de conducta de los fanáticos al exponerse durante la séptima entrada, para promover un negocio”, dice la misiva.

7- Adolescente santiaguero que impresionó a Lebron James se convierte en una celebridad: El adolescente santiaguero que impresionó al jugador de la NBA Lebron James por jugar baloncesto descalzo, se convirtió en una celebridad en el populoso sector de Pueblo Nuevo, de esta ciudad, donde reside junto a sus padres.

En entrevista con reporteros locales, Roldany Ventura Velez, de 13 años de edad, contó que siempre le ha gustado el baloncesto y que comenzó a practicar ese deporte desde los seis años.

Indicó que se pasa ocho horas al día jugando basquetbol junto a sus amiguitos.

Sobre la reacción de la estrella de la NBA, el niño dijo que aún no sale del asombro y que desea conocerlo algún día.

8- Cirujano especialista sobre caso David Ortiz: “Él es realmente afortunado”: ¿Qué tan graves son las lesiones de David Ortiz después de recibir un disparo en la espalda en un club nocturno en la República Dominicana?

Tejal Brahmbhatt, un cirujano del equipo de Trauma de Nivel 1 del Centro Médico de Boston (BMC, por sus siglas en inglés) que “atiende las lesiones más penetrantes” en Boston (alrededor del 80 por ciento de las lesiones de bala y cuchillos de la ciudad), ha visto muchas lesiones traumáticas en el zona abdominal a lo largo de su carrera. Basándose en lo que ha visto de primera mano en la sala de operaciones del BMC, y en los informes de noticias que ha leído sobre el ataque al Big Papi, saca la conclusión de que fue afortunado de sobrevivir al disparo.

9- Los nuevos millonarios de la pelota dominicana: En el “Julio 2”, comienza la puja de 29 equipos de las Grandes Ligas que firman a jóvenes talentos nacidos fuera de los Estados Unidos entre el 1 de septiembre del 2001 y 31 de agosto del 2003.

Los Yankees firmaron al jardinero central Jasson Domínguez por US$ 5.1 millones de dólares y una beca de estudios de 250 mil dólares.

10- David Ortiz da conocer el resultado de su investigación: El exastro de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, reveló que la investigación privada hecha por el ex comisionado de policía de Boston Ed Davis no descubrió ninguna evidencia nueva, coincidiendo con las investigaciones de las autoridades dominicanas de que el atentado no estaba dirigido en su contra.

“Las autoridades de República Dominicana hicieron las investigaciones y resultó que ese ataque no era para mí”, dijo Ortiz en una entrevista para el canal CNN .