$!David Ortiz estuvo a punto de morir en Boston por una infección; perdió 40 libras

Cuando lo llevaron a cirugía, Ortiz dijo que le dijo al personal de la Abel González : “Por favor, no me dejen morir. Tengo cuatro hijos. Quiero estar con ellos ''. Ortiz dijo que rogó a los médicos y enfermeras del hospital.

En una entrevista cedida al diario bostoniano The Boston Globe, el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz recordó cómo fueron los tratos médicos en la clínica Abel González, en República Dominicana donde fue operado de emergencia, y luego en el hospital General de Massachusetts, adonde fue trasladado al día siguiente después de recibir un disparo en la terraza del centro de entretenimiento Dial Bar and Lounge el 9 de junio 2019, en Santo Domingo.

“Pensé que no iba a ser el mismo”

Comió por primera vez el 22 de julio

El 22 de julio, casi siete semanas después de que le dispararan, retuvo la comida por primera vez: una taza de sopa. La fiebre se había ido. La sonda de alimentación había sido retirada.

Su estancia en el hospital fue larga y agotadora, pero también alentadora. "Me hicieron sentir especial allí", dijo, "pero cuando me di cuenta de que trataban a todos como me trataban a mí, eso me hizo aún más feliz".

Casi un mes después de su tercera cirugía, Ortiz regresó a su casa en las afueras de Boston, comenzando la siguiente fase de su recuperación. Caminar, comer, dormir en su propia cama, pasar tiempo con amigos: todo se sintió renovador.

Los Yankees vinieron a visitarnos: CC Sabathia, Edwin Encarnación, Luis Severino, Gary Sánchez. Los Filis también: Jean Segura, Maikel Franco. Además, los Medias Rojas, pasadas y actuales, si no en persona, entonces por teléfono.