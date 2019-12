$!David Ortiz vuelve a pisar suelo dominicano por primera vez luego de atentado

Luego de ser víctima de un atentado que casi le cuesta la vida, David Ortiz está de regreso en la tierra que le vio nacer. Tras casi seis meses del hecho ocurrido en un centro de diversión de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, el expelotero de Grandes Ligas se presentará esta tarde en el Juego de Leyendas que se desarrollará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Así lo reveló su agente de prensa, Leo López, será una de las figuras estelares del juego que se realizará la tarde de este domingo.

David Ortiz ya había manifestado su deseo de volver a República Dominicana. Lo hizo el pasado 16 de septiembre, según expresó aquí tiene su familia, independientemente de los resultados que arrojaran las investigaciones sobre su caso.

“Tengo a mi familia y mis amigos allá. Va a ser realmente bueno volver a casa y poder pasar tiempo con mi familia y esas cosas. No puedo esperar”, dijo el exjugador de los Medias Rojas de Boston a un medio de los Estados Unidos, donde también señaló que la visita sería entre noviembre y diciembre.

En ese momento, aunque expresó su deseo de volver a pisar la tierra que lo vio dar sus primeros logros en el béisbol, dijo que ya no sería de la forma en la que estaba acostumbrado por motivos de seguridad.

“Me siento a salvo. Me siento bien. Simplemente no voy a caminar por casa como solía hacerlo. No tengo ningún problema con nadie, así que no siento que tenga que estar lleno de miedo y cosas así. En mi caso, nunca pensé que algo así me pasaría, especialmente en casa. Pero una vez que sucede, debes tener más cuidado”, dijo el Big Papi en la entrevista realizada por Ian Browne.