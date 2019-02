$!Declaración de Hal Steinbrenner pone a Machado nuevamente en la lista de los Yankees

Aunque el capataz de los Yankees, Aaron Boone, dijo esta semana que considera que el roster del club para el 2019 ya está definido, el propietario Hal Steinbrenner no ha descartado otra adquisición de impacto.

“No considero en ningún momento que esté completo”, dijo Steinbrenner, según Newsday. “Miren, si alguien viene - no he cambiado - con una sugerencia o una propuesta, la voy a tomar en cuenta en serio hasta el Día Inaugural. Eso es parte de (la actitud) de remover cielo y tierra, ¿no? Pero me entusiasma nuestro roster. Creo que definitivamente tenemos un mejor equipo para el Día Inaugural (del 2019) que para el Día Inaugural hace un año, especialmente en cuanto al pitcheo se refiere, lo cual era lo que más me preocupaba”. Así está consigando en la página de MLB.com,

Los Yankees han estado bien activos este invierno, agregando a James Paxton, Adam Ottavino, Troy Tulowitzki y DJ LeMahieu y renovando con CC Sabathia, J.A. Happ y Zack Britton.

Pero mientras las superestrellas Bryce Harper y Manny Machado estén disponibles, los Yankees, con sus bolsillos profundos, seguirán siendo un posible pretendiente, por poco probable que parezca en estos momentos.