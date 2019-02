$!Definidos equipos que avanzan en etapa capitaleña de la Copa Intercolegial Claro Futsal Femenino

Quedaron definidos los 17 equipos clasificados para el cuadro principal en la etapa capitaleña de la Copa Intercolegial Claro de Futsal Femenino 2019, que se celebra en las instalaciones del del Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de esta ciudad.

Estos equipos son, Grupo A: 1.-Ashton y 2.-Saint George, Grupo B: 1.-Notre Dame y 2.-Lux Mundi, Grupo C: 1.-Carol Morgan y 2.-ABC, Grupo D: 1.-Saint Nicolas y 2.-Babeque y Grupo E: 1.-Saint Joseph y 2.-International School.

Además, Grupo F: 1.-Saint Thomas y 2.-Luis Muñoz Rivera, Grupo G: 1.-CBC y 2.-American Schhol, Grupo H: 1.-Claret, Grupo I: 1.-Saint Michal`s y Grupo J: 1.-MC School.

La Copa Intercolegial Claro de Futsal Femenino 2018-2019 cuenta con el patrocinio de las marcas Samsung, Gatorade, Seguros Universal, Agua Dasani y Coca Cola.

En la primera ronda del cuadro principal, Saint Michael’s se enfrentará a Saint George, Luis Muñoz Rivera a Babeque, International School a Lux Mundi, MC School a ABC y Claret a American School.

Los equipos que clasificaron en primer lugar en los grupos integrados por 4 colegios avanzaron a la segunda ronda. En esta instancia, los enfrentamientos son, Ashton vs. ganador Saint Michael’s-Saint George, Saint Thomas vs. CBC, Carol Morgan vs. ganador Luis Muñoz Rivera-Babeque, Saint Nicolas vs. ganador International School-Lux Mundi, Notre Dame vs. ganador MC School-ABC y Saint Joseph vs. ganador Claret-American School.

La etapa capitaleña continúa el próximo sábado con partidos a las 11:00 de la mañana.

Los encuentros correspondientes a la etapa Cibaeña siguen miércoles y jueves de la presente semana, comenzando cada día a las 4:00 p.m., en las instalaciones del Santiago Soccer Club, de la ciudad de Santiago. Estos partidos definirán los equipos que avanzan al cuadro principal.

En la justa participan 60 colegios, 38 de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, La Romana y Punta Cana, en la etapa capitaleña y 22 de Santiago, Jarabacoa, Puerto Plata y La Vega, en la etapa del Cibao.

En la ronda preliminar, los equipos compiten divididos en grupos y juegan bajo el sistema de Todos contra Todos.

La etapa de Santo Domingo está integrada por 7 grupos de 4 equipos cada uno y 3 grupos de 3 y la etapa cibaeña comprende 4 grupos de 4 equipos cada uno y 2 grupos de 3.

Para la segunda fase de la justa se clasificarán los equipos que ocupen los dos primeros lugares en los grupos de 4 equipos y el ganador de los grupos de 3.

El campeón nacional de la última edición del evento es el colegio Saint George.

La Plataforma Intercolegial Claro comprende torneos anuales en las disciplinas de Futbol de Sala Femenino y Masculino, Baloncesto Masculino, Boliche y Voleibol Femenino.

Está dirigido a colegios a nivel nacional y la participación es completamente gratuita.

Bajo el slogan de “la tarea es triunfar”, la plataforma Copa Intercolegial Claro reunió a más de 100,000 espectadores durante el 2018, dando seguimiento a los más de 3,100 jóvenes de los principales colegios del país, hasta los 18 años, que luchan por demostrar sus habilidades deportivas.