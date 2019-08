$!Delegación dominicana de boxeo regresa con seis medallas de los Juegos Panamericanos

La delegación dominicana de boxeo retornó al país con seis preseas, una de oro, dos de plata y tres de bronce. Los representantes de la Bandera tricolor tienen la mayor cantidad de medallas obtenidas para delegación de la República Dominicana, en lo que va de estos Juegos Panamericanos.

Los boxeadores regresaron a tierra dominicana por el Aeropuerto de Punta Cana, junto a los técnicos que acompañaron a los peleadores en Lima.

El ganador de la presea dorada, Rodrigo Marte, siente que cumplió un sueño al escuchar el himno dominicano en el podium y además, este le dedica el galardón a su familia y a la República Dominicana por todo el apoyo brindado.

“De verdad que me siento muy bien por poder traerle este triunfo a la República Dominicana, estoy más que orgulloso por mis compañeros. Ciertamente cumplí un sueño, escuchar el himno dominicano en tierras extranjeras era un sueño que tenía desde que empecé este deporte”, dijo Marte.

“La medalla se la dedico a mi familia, a mis entrenadores y a toda la República Dominicana”, expresó.

Con la presea de Marte De La Rosa, dominicana acumula un total cuatro medallas doradas hasta el momento, una más en comparación con los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Leonel de los Santos y Rohan Polanco se quedaron con sendas preseas de plata en sus respectivos combates celebrados este jueves en el Coliseo Miguel Grau correspondientes a los Juegos Panamericanos, celebrados en suelo peruano.

“Fuimos a traer el oro pero no se pudo, todos vieron como fue esa pelea y me siento conforme porque la plata era lo que me tocaba. Este premio yo se lo dedico a mi familia, a mi barrio Catanga y a todas las autoridades deportivas que me han dado la mano en momentos difíciles”, comentó.

Leonel de los Santos cayó 3-2 ante Lázaro Estrada Álvarez, de Cuba, en la división ligero (60 kilos). A pesar de esta decisión el pugilista expresó que lo que vivió con el siniestro de su vivienda le dieron las fuerzas para darlo todo en el combate.

“Eso fue lo que me dio más fuerza, el apoyo de mi país, mi patria, cada vez que veía el color de la Bandera en Perú eso era mi mayor entusiasmo” señaló.

Rohan Polanco, en un reñido combate, se quedó con la presea de plata al caer ante Roniel Iglesias Sotolongo, de Cuba, en los 69 kilos (welter).

Las otras tres medallas de bronce obtenidas por el boxeo en Lima las ganaron María Moronta, en los 64-69 kilos; Alexy de la Cruz, en los 56 kilos, y Miguelina Hernández, en los 48-51.

De esta manera, dominicana lleva un total de 19 medallas.