$!Deportistas están llenos de temores sobre la vacuna

El tema de la vacuna contra el coronavirus se debate en la población. Muchos países han acogido ese proceso sin mayores demoras y República Dominicana está a la espera de transitar ese mismo sendero.

En la nación, sin embargo, muchos tienen dudas sobre si aplicarse o no la dosis. Y el mundo deportivo se debate también entre vacilaciones y certidumbres sobre recibir las vacunas, que para algunos son salvadoras y para otros no.

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, y el miembro del Comité Olímpico Internacional, Luisín Mejía (en su momento era presidente del COD), han dejado saber que serían diligentes en ponerse la inyección.

El Gobierno dará detalles este lunes sobre el proceso de vacunación.

En tanto eso llega, algunos deportista ofrecieron su parecer sobre si recibir o no la dosis, que asusta a algunos, en tanto otros nada temen.

Los peloteros, Carlos “Tsunami” Martínez y Domingo Santana están prácticamente en la misma página.

“Si es necesaria me la pondría”, dijo Martínez, lanzador de los Cardenales de San Luis. “Hasta ahora estamos en veremos. A mí me dio el COVID, me dio bien fuerte, lo pude superar gracias a Dios. Hasta ahora me siento bien de salud”, señaló.

Santana, quien jugará en Japón la próxima campaña, mostró su parecer: “Si no es necesario, no lo hiciera, en verdad, porque todavía no hay mucha información sobre la vacuna y no le estoy diciendo a nadie que no se la ponga o se la ponga”, señaló. “Es una cosa que no hay mucha información y si no es 100 por ciento necesaria no me la pusiera”.

En otros países las informaciones exhiben un crecimiento en la efectividad de las distintas casas fabricantes del producto “salvador” contra el coronavirus.

En el país se habla de las vacunas Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, con un 50.25 por ciento de efectividad y en hospitalización, ya pacientes enfermos, un 100 por ciento. Se traerían 768 mil dosis al país.

Las otras que el Gobierno tiene en agenda son Astra Zeneca, Pfizer y la red global Cobox, mediante una alianza que se hizo con la Organización Mundial de la Salud para que países pobres también tengan la oportunidad de recibir las dosis.