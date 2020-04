$!Despidos en la Federación de Fútbol de Estados Unidos con nuevo director

CHICAGO (AP) — El jefe de la oficina de administración de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), Brian Remedi fue despedido como parte de una serie de cambios de personal bajo las órdenes del nuevo director ejecutivo Will Wilson.

Tonya Wallach, jefa de la oficina de talento e inclusión desde el 2018, fue también destituida el miércoles. Las decisiones fueron dadas a conocer primero por Soccer America y confirmadas el jueves por la USSF. Personal adjunto también fue despedido, pero la USSF no dijo de cuántas personas se trató.

Wilson anunció que reduciría su salario un 50% durante el periodo de incertidumbre económica debido a la pandemia de coronavirus.

“Desde hace dos semanas, cuando me uní oficialmente a la organización, se hizo evidente que la situación actual no era sostenible para la viabilidad económica de la federación”, escribió el jueves Wilson en una carta a los integrantes de la entidad. “Después de largas discusiones concluimos que necesitábamos actuar de forma de expedita y decisiva para no poner a la federación en riesgo económico durante los próximos años”.

Remedi tenía el tercer puesto de mayor rango en el directorio como jefe de la oficina de accionistas, cuando le fue asignada la labor al frente de la oficina administrativa el pasado 16 de septiembre después del retiro del director general Dan Flynn.

Había estado con la Federación de 1996 a 1999. Regresó en el 2009. Obtuvo una compensación en efectivo de 326.745 dólares al término del año de operaciones, el 31 de marzo del 2019, de acuerdo con la declaración de impuestos de la USSF.

“Los despidos y licencias son otra parte difícil de la toma de decisiones”, escribió Wilson. “Hay personas que han estado increíblemente dedicadas y han contribuido con innumerables horas para ayudar al crecimiento del fútbol en el país”.

La USSF anunció el miércoles que eliminaría la academia de desarrollo, que incluía a los equipos juveniles de hombres y mujeres. La MLS informó que lanzaría una competencia juvenil para hombres.

“Sabemos que descontinuar el apoyo a la academia de desarrollo tendrá un impacto significativo en el fútbol juvenil de élite”, escribió Wilson. “Aunque el momento es complicado, una época sin precedente requiere que actuemos en el momento”.

Tío del exquarterback de la NFL, Andrew Luck, Wilson sucedió a Flynn el 30 de marzo. Fue contratado después de que Cindy Parlow Cone asumió como presidenta, en reemplazo de Carlos Cordeiro, quien renunció tras conocerse una deposición legal de la USSF ante un tribunal.

Esos argumentos se expresaban de manera peyorativa sobre la selección de mujeres en una demanda de equidad de género.

Jay Berhalter, quien era el segundo de a bordo con Flynn como director de la oficina comercial y de estrategia renunció en febrero. Es hermano de Gregg Berhalter, quien fue contratado en diciembre del 2018 como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos.

La directora de la oficina legal de la USSF Lydia Wahlke fue puesta en baja administrativa el mes pasado debido a la controversia en la demanda.