Domingo Germán pide perdón por caso violencia doméstica

El lanzador dominicano Domingo Germán pidió disculpas este miércoles por su comportamiento en su caso de violencia doméstica que lo llevó a ausentarse de las Grandes Ligas desde septiembre del 2019.

“Quiero tomar esta oportunidad para disculparme sinceramente con la familia Steinbrenner, mis compañeros, la gerencia y las personas cercanas que me aman. He cometido errores de los que no me siento orgulloso y quiero disculparme”, leyó Germán en un comunicado.

El quisqueyano fue puesto en licencia administrativa luego de golpear a su novia en una gala de CC Sabathia, en la que estuvieron presentes ejecutivos de los Yanquis y de las Grandes Ligas.

“Cuando mi equipo más me necesitaba en el 2019, antes de los playoffs, no estaba ahí para ellos y por eso le pido perdón. Fue muy difícil para mí no estar lanzando, ayudando a mi equipo, tener que mirar desde lejos me dolió mucho. Pero tengo que reconocer que soy responsable de ponerme en esta situación”, manifestó.

También agradeció al dirigente y al gerente general de los Yanquis de Nueva York por el respaldo recibido durante los malos tiempos.