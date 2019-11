$!Dominicana alcanza segunda posición en Mundial de Fisiculturismo

Elba Viola, se convirtió el pasado dos de noviembre en la sub campeona en el Campeonato del Mundo Profesional de Bodybuilding & Fitness de la IFBB Internacional (International Federation Of Bodybuilding and Fitness) 2019.

La competencia, que reunió a las mejores fisicoculturistas procedentes de 50 países, fue celebrada en la cuidad de Tarragona, España. Viola es la primera y única atleta dominicana en alcanzar una alta posición en un evento mundial de fisiculturismo y es la primera vez que una joven del país participa en esta competencia que exhibe lo mejor del mundo en esta disciplina.

La atleta de 24 años quedó empate en el primer lugar con la actual campeona del mundo en este evento y por deliberación le fue computado el segundo lugar.

Es actualmente la sub campeona más joven de la categoría Wellness a nivel mundial y trajo al país la primera medalla profesional obtenida en un campeonato mundial de fisiculturismo. Inició este año su temporada de competencia profesional en agosto 2019, obteniendo segundo lugar en la competencia Giovanni Arendz Classic Elite Pro celebrada en Aruba. Asimismo, participó en la competencia IFBB Elite Pro Sudamérica celebrada en Quito, Ecuador, logrando el top 4. Luego compitió en el IFBB Elite Pro de Madrid alcanzado la cuarta posición.

Durante el 2019, la joven atleta ha participado en cuatro competencias internacionales de fisiculturismo, alcanzando las máximas posiciones en cuatro ciudades de tres países distintos.

El entrenador y también atleta, Dan Gómez, quien es su esposo, ha sido su preparador profesional durante toda su carrera. Se convirtió en 2018 en la profesional más joven del fisiculturismo internacional en la categoría Wellness Fitness a sus 22 años en una competencia celebrada en Colombia.