$!Dominicano Rafael Bello muestra su orgullo patrio en el maratón de New York

El presentador de noticias de Univisión 41 el carismático Rafael Bello, fue uno de los tantos dominicanos que participaron en el maratón de New York, el más grande del mundo con un trayecto de 26 millas, 42 kilómetros, recorriendo los cinco condados de la gran manzana comenzando en Staten Island y terminando en el Central Park de Manhattan.

Bello, considerado un motivador natural, con su sonrisa constante y acompañado de su popular frase “Saca Los Dientes” hizo un recorrido memorable y especial en honor su padre y a la comunidad de la Diáspora.

El comunicador Rafael Bello, ha participado en seis maratones dejando en cada uno un mensaje esperanzador para todos los sectores de la comunidad y del país. “Aquí vamos, este ha sido uno de los más difíciles porque no había entrenado por dos años, pero el más especial lo estoy haciendo por mi viejo y por todos ustedes. El correr un maratón es sinónimo de la vida, Dolores alta, baja, emociones, sonrisa, llanto pero nunca rendirse. No te rindas y saca los dientes”.

“Cuando las piernas ya no aguanten más, corre con el corazón!!!! Una de las tantas cosas que nos enseña el vivir la experiencia de culminar un maratón, sobre todo uno tan retador como el de Nueva York. Esto se aplica en todo en la vida. Mientras tus ganas sean más grandes que los obstáculos que encuentres en el camino y tus sueños sean más grandes que tus miedos, nada te será imposible. Saca los dientes, saca de abajo y sigue adelante!”, escribió Bello en su cuenta de Facebook.

La TCS New York City Marathon 2021 fue la 50ma Edición de la carrera. La New York City Marathon comenzó en 1970 y, durante los primeros seis años, la carrera tuvo lugar en Central Park. En 1976, se realizó la primera New York City Marathon en los cinco condados, desde Staten Island hasta Central Park, con unos 2,000 corredores. Este año el ganador masculino Albert Korir de Kenia y en rama femenina Peres Jepchirchir de Kenia.

Cabe destacar que esta carrera se celebra anualmente el primer domingo de noviembre y este año participaron 33.000 corredores de más de 100 países, desde los mejores atletas profesionales del mundo hasta corredores de todas las edades y habilidades, incluidos corredores benéficos. Los participantes recorren los diversos vecindarios de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan.

Más de un millón de espectadores y 10,000 voluntarios se alinean en las calles de la ciudad en apoyo de los corredores, mientras que millones más ven la transmisión televisada a nivel mundial.