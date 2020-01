$!Dominicano Wander Franco encabeza lista de los mejores 100 prospectos de las Grandes Ligas

Otros en el listado son con el 10. Bobby Witt Jr., SS, Royals; 11. Jarred Kelenic, OF, Seattle; 12. Jesús Luzardo, lanzador zurdo, Oakland; 13. Cristian Paché, OF, Bravos de Atlanta; 14. Joey Bart, C, Gigantes de San Francisco; 15. Brendan McKay, lanzador zurdo/DH, Rays y en el 16. Andrew Vaughn, 1B, Medias Blancas.

El listado lo completan 4. Adley Rutschman, C, Orioles; 5. MacKenzie Gore, lanzador zurdo, Padres; 6. Jo Adell, OF, Angelinos de Los Ángeles; 7. Casey Mize, lanzador derecho, Tigers; 8. Nate Pearson, lanzador derecho, Blue Jays y 9. Royce Lewis, SS, Mellizos de Minnesota.

Otros que están en el listado, con el 31. Riley Greene, OF, Detroit; 32. Alex Kirilloff, OF/1B, Mellizos; 33. Sean Murphy, C, Oakland; 34. Spencer Howard, lanzador derecho, Filis; 36. Grayson Rodríguez, lanzador derecho, Orioles; 37. Ian Anderson, lanzador derecho, Bravos; 38. Logan Gilbert, lanzador derecho, Marineros y en el 39. Mitch Keller, lanzador derecho, Piratas.

En el lugar 17. Dylan Carlson, OF, Cardenales; 19. Forrest Whitley, lanzador derecho, Astros; 20. Michael Kopech, lanzador derecho, Medias Blancas; 21. Carter Kieboom, SS/2B, Nacionales; 23. Dustin May, lanzador derecho, Dodgers y 24. Matt Manning, lanzador derecho, Detroit; 25. CJ Abrams, SS, Padres; 26. Drew Waters, OF, Bravos; 27. Luis Patiño, lanzador derecho, Padres; 28. J.J. Bleday, OF, Marlins; 29. Brendan Rodgers, 2B/SS, Rockies y el 30. Alec Bohm, 3B/1B, Filis.

También en el 40. Nick Madrigal, 2B, Medias Blancas; 41. Ke'Bryan Hayes, 3B, Piratas; 42. Nolan Jones, 3B, Indios; 43. Kristian Robinson, OF, D-backs; 44. Jeter Downs, SS/2B, Dodgers; 45. Vidal Brujan, 2B/SS, Rays; 46. Tarik Skubal, lanzador zurdo, Detroit y en el 47. Nolan Gorman, 3B, Cardenales.

El lanzador zurdo Nick Lodolo es el número 48; 49. Alek Thomas, OF, D-backs; 50. Luis Campusano, C, Padres; 51. Nico Hoerner, SS/2B/OF, Cubs; 52. Kyle Wright, lanzador derecho, Bravos; 53. Hunter Greene, lanzador derecho, Rojos y 55. Josh Jung, 3B, Rangers.

En el número 56 está Evan White, 1B, Marineros; 57. Taylor Trammell, OF, Padres

58. Matthew Liberatore, lanzador zurdo, Cardenales de San Luis; 59. Brady Singer, lanzador derecho, Reales; 60. A.J. Puk, lanzador zurdo, Oakland; 61. Daniel Lynch, lanzador zurdo, Reales; 63. Francisco Álvarez, C, Mets; 65. Heliot Ramos, OF, Gigantes y 66. Jazz Chisholm, SS, Marlins.

También están con méritos en el 67. Josiah Gray, lanzador derecho, Dodgers; 68. Brailyn Márquez, lanzador zurdo, Cubs; 69. DL Hall, lanzador zurdo, Orioles; 70. Shea Langeliers, C, Bravos; 71. Hunter Bishop, OF, Gigantes; 72. Xavier Edwards, 2B/SS, Rays; 73. Keibert Ruiz, C, Dodgers; 74. Sam Huff, C, Rangers; 75. Jordan Groshans, SS, Azulejos, 76. Daulton Varsho, C, D-backs; 77. Triston Casas, 1B, Medias Rojas; 78. Brennen Davis, OF, Cubs; y en el 79. Brandon Marsh, OF, Angelinos de Los Ángeles.

Trevor Larnach, OF, Mellizos de Minnesota es el número 81; en el 83. Brusdar Graterol, lanzador derecho, Mellizos de Minnesota 84. Andrés Giménez, SS, Mets; 86. Jordan Balazovic, lanzador derecho, Mellizos de Minnesota; 87. Bryson Stott, SS, Phillies; 88. Clarke Schmidt, lanzador derecho, Yankees; 89. Corbin Carroll, OF, D-backs; 90. Shane Baz, lanzador derecho, Rays; 91. Brent Honeywell, lanzador derecho, Rays; 93. Brett Baty, 3B, Mets 94. Ryan Mountcastle, 1B/OF, Orioles; 95. Miguel Amaya, C, Cubs; 96. Tyler Freeman, SS, Indios; 98. Simeón Woods Richardson, lanzador derecho, Azulejos; 99. Seth Corry, lanzador zurdo, Gigantes y el 100 es George Kirby, lanzador derecho, Marineros de Seattle.