$!Donaldson, sustancias pegajosas y el as de los Yankees Gerrit Cole

Josh Donaldson de los Mellizos de Minnesota , habló recientes sobre, como se ha proliferado uso de sustancias pegajosas por parte de lanzadores para mejorar sus tasas de rotaciones o spin rates, pero aclaró que su comentario no estuvo dirigido al astro monticular Gerrit Cole , de los Yankees de Nueva York, quien fue preguntado por los periodistas que cubrieron el partido entre ambos equipos.

Cole cuestionado sobre el tema respondió, "No (pausa larga) ... no sé ... no sé muy bien cómo responder eso, para ser honesto".

El lanzador indicó que "hay costumbres y prácticas que se han transmitido de jugadores mayores a jugadores más jóvenes, de la última generación de jugadores a esta generación de jugadores, y creo que hay algunas cosas que ciertamente están fuera de los límites".