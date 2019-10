Dos dominicanos tienen oportunidad de hacer historia en artes marciales mixtas

Paulino enfrentará a Martin ‘Smash’ Brown en el combate estelar en el que el dominicano puede aspirar al título del peso ligero (155 lbs), no así el estadounidense que por pasarse con una libra en el pesaje perdió la corona, aún resulte ganador no se ceñirá el cetro, distinto al quisqueyano. Ese será el combate estelar. “Voy a dar una tremenda batalla y me voy a llevar la victoria”, dijo Paulino.

Sojo, por la “libertad”

lgunos incidentes

Cuanto tocó el turno de ser presentados, Tommy García y Juan Reyes, este último señaló de mala manera a su rival, a quien removió las gafas de sol con la que se apareció en la ceremonia del pesaje. García fue empujado con cierta violencia por Reyes. Cuando quiso responder a la acción fue sujetado con tiempo. La acción estuvo a punto de continuar y, en consecuencia, García fue advertido que si intentaba pelear se le impediría combatir esta noche.

Algo similar ocurrió cuando tocó a Sojo, quien enfrentará a Kalista. Una vez en el escenario, Kalista prácticamente golpeó al venezolano, pero las manos salvadoras de los organizadores aparecieron a tiempo para detener cualquier situación.

Cuando Puerta presentó su cinturón, De los Santos lo haló hacia su lado evidenciando que se quedaría en el país, pero Puerta rechazó el intento del dominicano.

Otros combates que tendrá la velada son Mariel Frías vs Tortuga López en las 135 libras; Kamal Magomedov vs Italo Goncalves en las 170 libras. El estadounidense Mohammed Usman (250 libras) contra Alexis García (260 libras); Reynaldo Acevedo vs Anderson Gómez en las 155 libras; London Quiñones (146 lbs) vs Jeffrey Roy (145 libras) y Micaías Ureña vs Elías Faustín en las 135 libras.

Para febrero

El presidente de Fighting Force, Rodolfo Dauhajre informó que la próxima velada será para el mes de febrero de 2020.