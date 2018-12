El anhelo de montar los Juegos se conoce hoy; el Sur es vista como la gran candidata

La decisión de otorgar una sede de unos Juegos Deportivos Nacionales reposa en una decisión, vía decreto, del presidente de la República, asistido por su correspondiente ministro de Deportes.

Este es el secreto mejor guardado, pero se conoce que el presidente de la República, Danilo Díaz, ya tiene emitido el documento. El consenso muestra que es el Sur, con sede en Peravia, la que se llevará el honor de montar los XV Juegos Deportivos Nacionales.

Será esta noche cuando se tenga a mano de manera pública quién se lleva el galardón que se han estado disputando Hato Mayor-El Seibo; Santiago de los Caballeros; San Pedro de Macorís y la otra zona candidata es la que conforman Peravia-Azua de Compostela-San José de Ocoa.

“La decisión se establece mediante un decreto de la República”, señala el ministro de Deportes, Danilo Díaz.

La sexta zona apoya la candidatura del Sur. El comentario entre distintas delagaciones es que la sede será ortogada a esa zona.

¿Con asesoría del ministro?

“Definitivamente”, asegura, “el ministro participa porque el ministro le plantea al presidente de la República, los diferentes escenarios” y las facilidades que se ofrecen.

Los que promueven a Santiago, que nunca ha montado unos Juegos Nacionales, plantean que de hacerse allá es la más económica para el Gobierno dominicano, ya que las estructuras las tienen. Y es cierto, ya fueron sede de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. San Pedro tiene las mismas condiciones con respectos a las mismas estructuras, aunque ya fue sede en 1983. Hato Mayor-El Seibo nunca ha sido sede y aunque cuenta con algunas estructuras es una de las que más carga económica puede representar. Peravia-Azua-Ocoa parece ser la combinación perfecta por ser la región que más tiempo lleva sin acoger estas olimpíadas nacionales juvenil, además de que figuras notables de Peravia lo persiguen, como el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía y el senador Wilton Guerrero y el apoyo de un gran sector empresarial.

Un aspecto fundamental es la alternabilidad de las zonas. Las dos anteriores versiones se realizaron en el Este (La Romana 2000 y Monte Plata 2006). Santiago se ve afectada por eso al ser realizados aquí en Salcedo, apenas poco más de una hora de la segunda metrópolis del país. Geográficamente corresponde al Sur.

“Las regiones que lo están reclamando tienen méritos para hacerlo”, señala Díaz. “Tenemos al Sur que es la que tiene más tiempo sin celebrarlos”.

¿Y la Metropolitana para cuándo?

Las zonas candidatas han manifestado su deseo de acoger los Juegos, una manifestación que no presenta la Zona Metropolitana, o quizás la provincia Santo Domingo.

“Tienen que que quererlo” señala el ministro Díaz. “Todavía no he visto a nadie que la pida. Pienso que no se le debe de imponer tampoco, tiene que haber un comité para eso”, agrega.

En ese sentido advierte que no ha visto ninguna manifestación de interés para eso. “Pienso que igual derecho tiene la Metropolitana, el Gran Santo Domingo. Pero tiene que quererlo, por eso está descartada la posibilidad y puedo decirlo de que sea la Metropolitana, porque una condición es para que un lugar sea sede es que haya un reclamo para que suceda”.

Juegos para 2020

Díaz dijo que los Juegos van para el año 2020 y “ese es uno de uno de los retos que tenemos y uno de los objetivos que perseguíamos cuando estábamos construyendo la realización de estos Juegos”.

La idea, expresa, es “lograr su continuidad. Hacer exitoso estos juegos desde el punto de vista del esplendor y la participación y todo lo que está a la vista, no valdría la pena si los mismos no logran el objetivo de su continuidad”.

No ha sido así siempre. Los Juegos se han desarrollado con espacios muy separados. Los de Hermanas Mirabal 2018 llegaron después de 12 años, cuando se celebraron en Monte Plata en 2006. “Su continuidad debe de ser cada dos años y por eso este domingo vamos a anunciar al país la sede de la décimo quinta versión de los Juegos Deportivos Nacionales 2020”.

La posibilidad de sedes sucesivas se puede dar a conocer este domingo también. “Siempre y es lo importante de que estamos logrando en estos Juegos con la seguridad de que en el 2020 habrá Juegos, que en el 2022 habrá juegos y de manera que las que aspiran hoy tendrán la oportunidad de hacerlo en un futuro cercano”.

Retos

El sector empresarial es definitivo para que estos Juegos se desarrollen de manera sostenible.

Díaz entiende que se debe de producir “una mejor y mayor participación del sector privado en los Juegos”. En esta ocasión, resalta, respaldaron las empresas Claro, Banreservas y Mercasid.

“Pienso que será una de las grandes cosas que va a ayudar a la sostenibilidad de estos Juegos. Y evidentemente abre la ventana, despierta el interés para que nuestros muchachos se sientan estimulados a practicar un deporte”.

Deportes que hacen que no se practrican, hacen que se practiquen por estos Juegos.