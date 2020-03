$!El as Chris Sale se somete a cirugía Tommy John

El abridor de los Medias Rojas Chris Sale se sometió a una cirugía de Tommy John en el codo izquierdo el lunes, día de su cumpleaños 31, y el equipo informó que el procedimiento fue exitoso.

El doctor Neal ElAttrache estuvo a cargo de la operación en el Instituto Kerlan-Jobe de Los Ángeles.

Se prevé que Sale se pierda de 14 a 15 meses, por lo que reaparecería a mediados de la campaña de 2021.

Sale se perdió el inicio de los entrenamientos primaverales por una enfermedad que los médicos describieron como una influenza que se convirtió en neumonía. Posteriormente, el equipo informó que tenía un desgarre cerca del codo y la organización esperaba que pudiera evitar la cirugía de reemplazo de ligamentos.

Siete veces invitado al Juego de Estrellas, Sale tiene marca de 109-73 en 10 temporadas en Grandes Ligas e ingresaba al segundo año de un contrato por seis campañas y 160 millones de dólares. Después de ayudar a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial de 2018, el zurdo tuvo foja de 6-11 con 4.40 de carreras limpias en 25 aperturas la campaña anterior — la de menor cantidad de triunfos y aperturas y de mayor efectividad en su carrera — en la que no finalizó entre los primeros seis en la votación al Cy Young por primera vez desde que se convirtió en abridor a tiempo completo.

“(La cirugía de) Tommy John ha sido un factor en mi vida por 20 años”, dijo Sale a inicios de este mes. “Está sobre la mesa, siempre lo ha estado. No es algo de lo que me vaya a preocupar. No puedo salir a trabajar pensando en eso. Debo tener confianza en que lo que estamos haciendo va a funcionar”.