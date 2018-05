El Club Náutico de Haina espera unas 20 lanchas en torneo pesca

SANTO DOMINGO. La versión 26 del torneo de pesca Clásico de Haina se desarrollará los días 2 y 3 de marzo.

La actividad estará dedicada a William Escobar, que tiene más de 50 años ligado a este deporte.

Escobar dijo que se siente muy agradecido de que le dedicaran este torneo aún estando con vida.

“Todos los socios del club saben que lo único que he hecho es trabajar por la entidad. He sido seis veces comodoro, el único en la historia. Siempre he llevado una trayectoria de amistad y cariño”.

El actual comodoro del club, Antonio Handal “Toñito”, expresó que la dedicatoria a Escobar se debe a su entrega, al trabajo con la administración del club desde su fundación.

“En este sentido quiero motivar para que asistan al torneo, prometemos que habrá muchas sorpresas y un fin de semana lleno de emociones en el que podremos disfrutar de uno de los deportes que más nos gusta. Quiero agradecer a todos los patrocinadores por el apoyo que nos han dado y a las personas que han colaborado con la realización de este evento”, dijo Handal.

Darwin Santos, director técnico, explicó que con este evento se abre la temporada de pesca en el país.

“Estamos esperando entre 20 y 22 embarcaciones. Van a clasificar las especies de dorados, guatapanal, atún, y peces de pico en su modalidad de liberación, casi 100 puntos cada especie y clasifican a partir de las 10 libras”, afirma Darwin Santos.

Las lanchas saldrán a las 7:00 am del sábado 3. El pesaje será a las 6:30 pm. Y se premiará por categoría según el peso.

La salida de los puertos será desde: Casi Pesca, Boca Chica, Haina y Palmar de Ocoa.

La premiación será efectuada el siete de marzo en las instalaciones del Club Náutico de Haina a partir de la 7:00 pm.