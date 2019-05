$!El Inefi se llena de ambiciosos planes mientras asegura los Juegos Escolares

Puntos, planes del Inefi

Sistema educativo

“Desde afuera se desconoce el sistema educativo. Uno tiene que seguir trabajando con humildad”.

Confusión

Un niño puede jugar ajedrez o baloncesto, dice, pero eso es una opción, “lo que no puede dejar de hacer es educación física. Eso es lo que confunde mucho a las personas que no conocen el tema, que entienden que nosotros somos deportes. Nosotros no somos deportes”, eso es un medio.

Béisbol a la escuela

Alrededor de mil escuelas han sido construidas, pero ninguna con un estadio de béisbol. El director del Inefi tiene un plan. “Lo que estamos tratando de integrar es túneles de bateo en las escuelas. Son unos túneles armados, que ya estamos haciendo un proyecto aquí para hacerlos nosotros mismos”. Tendrán una máquina de bateo y se instalarán 50 en un proyecto piloto. Es posible que para el próximo año escolar “estén instaladas” en algunas escuelas. El costo de cada máquina “anda cerca de 500 dólares”, que es lo más caro. No incluye el túnel.

Sin falta

Los Juegos escolares se han hecho tres veces “ininterrupidamente y ahora -en Monte plata- esta no será la excepción”.

¿Bachillerato en ed. física?

Otro proyecto que está en carpeta es el bachillerato en educación física y deporte, “pero queremos una escuela especializada de deporte escolar, que contenga las instalaciones deportivas”.

Multiusos escolares

Fuera de los estadios de béisbol en la escuela, Minaya plantea otro punto. “Nosotros queremos hacer algo más allá y es crear multiuosos escolares” para que sean las sedes de los grandes clubes deportivos escolares. “Ese proyecto está en carpeta” y la idea es que esos multiusos estén dentro de la misma escuela.