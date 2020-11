$!El jefe de la UFC cree que la leyenda Anderson Silva no debe volver a pelear

Si Anderson Silva opta por no retirarse después de UFC en ESPN + 39, su futuro en la lucha vendrá fuera del octágono.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que después de que Silva (34-11 MMA, 17-7 UFC) sufriera una derrota por nocaut técnico en el cuarto asalto ante Uriah Hall (16-9 MMA, 9-7 UFC) en el combate estelar de la cartelera del sábado, su carrera en UFC definitivamente terminó. Y de hecho, se arrepiente de haber permitido a Silva siquiera entrar en el octágono.

“Peleó contra un tipo que tiene una salida absolutamente nula”, dijo White a los periodistas, incluido MMA Junkie, después de la pelea. “Están en un evento principal de cinco asaltos en ESPN y lanzaron (improperio) 11 golpes en la segunda ronda. Si luchas contra cualquiera de estos otros salvajes, se meterá en un gran problema y recibirá una (maldita) carga de castigo. Uriah Hall lanzó 11 golpes en el segundo asalto. Uriah Hall es uno de los luchadores más tímidos en el UFC”.

“Y mira a Anderson. Cuando terminó la pelea, ni siquiera pudo ponerse de pie para hacer su entrevista. Tuvo que sentarse y hacer una entrevista. Cometí un gran error y no debería haberlo dejado pelear esta pelea esta noche. Es una leyenda de este deporte y es una leyenda de esta empresa, e hice algo con lo que no estaba de acuerdo. Sabía que tenía razón, y esta noche demostró que tenía razón, y Anderson Silva nunca debería volver a pelear”, dijo el jefe de la UFC.

White expresó su frustración con la entrevista previa a la pelea de Silva con MMA Junkie en la que dijo que pensaba que UFC había perdido su sentimiento de “familia” a lo largo de los años. Eso decepcionó a White, quien dijo que ha tratado al probable futuro miembro del Salón de la Fama de UFC particularmente bien, incluso dejándolo pelear con Hall cuando pensó que no debería haberlo hecho.

“Entonces, permítanme comenzar aquí: solía ser una familia cuando Lorenzo (Fertitta) estaba aquí y todo ese tipo de cosas”, dijo White. “Todos extrañamos a Lorenzo, y siempre admitiré que Lorenzo siempre fue el lado más amable y gentil de UFC. Pero no he hecho nada más que ser bueno con Anderson Silva, y esta noche no me siento bien conmigo mismo por haber dejado que Anderson Silva pelee esta última pelea. Hemos tratado a Anderson Silva con nada más que respeto, y si ustedes supieran por lo que le pagan a Anderson Silva por pelear, (improperio) sus (improperios) (improperios) pantalones. Entonces, creo que lo hemos tratado como a una familia. No debería haberlo dejado pelear esta pelea esta noche “.

White confirmó que Silva tiene una pelea restante en su contrato con UFC después de UFC en ESPN + 39, pero no sucederá, dijo. Si Silva insiste en continuar, White indicó que permitiría que “The Spider” se saliera de su contrato para competir por otra organización. Dijo que sería un movimiento de “basura” que cualquiera lo recogiera, pero espera que prevalezcan las cabezas más frías.

“No estoy tratando de evitar que haga nada”, dijo White. “Es un hombre adulto y puede hacer lo que quiera, y le queda una pelea con nosotros. Nunca más lo dejaré pelear aquí. Quiero que se retire. Y lo que espero es que cuando vuelva a casa su familia, le diga lo mismo.

“Estoy en una posición muy difícil en este momento porque este es un tipo que me importa y este es un tipo que ha estado aquí durante mucho tiempo y es una leyenda de su compañía, y no quiero sentarme aquí y ( improperio) sobre él. Pero tiene casi 46 años. A menos que esté tratando de defender su (improperio) vida o salvar a su familia, nadie a los 46 años debería estar peleando “.