El presidente de las Águilas descalifica a Manny Acta, lo define de “difícil”, “indelicado” y “alérgico” al “aguilismo”

El mensaje de tres párrafos con palabras bien escogidas para las Águilas Cibaeñas informar en un lenguaje políticamente correcto la salida de Manny Acta del club quedó destrozado el miércoles con la filtración en las redes sociales de un audio de una hora y 18 minutos de la reunión del consejo directivo del martes donde se tomó la decisión. La relación entre Acta y el presidente del equipo, Adriano Valdez Russo, era pésima, este último tiene serias dudas de las condiciones del petromacorisano como gerente de un equipo, el contrato que puso sobre la mesa para renovar era “oneroso” y hasta se acusa al dos veces dirigentes de las Grandes Ligas de tener “alergia” contra el “aguilismo”. El nuevo contrato que habían negociado establecía pagos garantizados por US$120 mil al año más incentivos que llegaban hasta US$150 mil si era campeón con una cláusula de US$600 mil si el equipo lo despedía. Además, rentar un apartamento de US$1,700 al mes y un vehículo con chofer asignado. “El que lee ese contrato a fondo se engrifa”, dice un miembro del consejo, que no favorece la renovación. Otro cuestiona a Acta “por no gustar de darle incentivos a jugadores”, pero “él si se pone”.

Enfrentamiento

“De la forma en que usted se ha expresado de Manny Acta aquí si yo fuera Manny yo no hablara con usted”, le dijo uno de los miembros que destacó las condiciones del ex vicepresidente de operaciones, pero planteaba una contra oferta. Russo le respondió. “Pues si yo soy el presidente no le firmó un contrato tampoco”. Luego les dijo. “Todo lo que ustedes han opinado yo lo he hablado con él, ese hombre es difícil, difícil, difícil, no se puede razonar con él, ‘a ustedes los que le gustan son los gringuitos, yo no creo en gringo’, ya no hay que hablar más de gringos. Un gringuito, tráeme un gringuito”. En un momento de la acalorada sesión a Luichy Sánchez hay que calmarlo porque intenta descalificar los argumentos de una dama que se queja de las que consideró “pobres contrataciones” con la expresión. “¿y qué tú sabes de pelota?” a lo que alguien le dice, “Luichy, pero sin ofensa, ¡Por Dios!”. “No seamos ciegos. Manny y Aroboy estaban muy agresivos este año. Manny botó a Lino (Rivera, el dirigente) así ‘fó’ sin conversar, sin hablar con nadie, se encontró con ustedes aquí y les dijo, ‘estoy botando a Lino, para que ustedes lo sepan’, para que tú vea cómo es”. “La indelicadeza que Manny Acta tiene con la dirección de las Águilas, con los directivos, de que no colabora, que no conversa, no dialoga... Juan Carlos Pérez tiene 10 años aquí y ahora cuando está viejo es que es guerrillero y hay que botarlo. ‘Le estoy comunicando señor presidente que estoy cambiando a Juan Carlos Pérez’ no son formas, no son formas, entonces ¿Manny Acta es el presidente de las Águilas y que haga lo que él quiera? No, es con los pies sobre la tierra que tenemos que estar, muy rudo, muy agresivo”, dice Valdez Russo en otro espacio.

Rechazo absoluto

La comisión que evaluó el contrato dio un visto negativo a la renovación, una decisión que Winston “Chilote” Llenas respaldó, pero que se haga de forma “elegante”. Luichy Sánchez también opinó que no debía hacerse oferta alguna, sino ganar tiempo y comenzar a trabajar ya para el torneo 2019-2020, pero Llenas le responde, “no podemos tomar esa decisión ahora”. “Nosotros somos más aguiluchos que toditos porque nosotros somos dueños, también, no solamente fanáticos, no veamos esto como fanáticos, ¡Veámoslos como dueños! No nada más fanáticos. El nombre de Manny Acta es muy bonito, él fue mánager en Grandes Ligas pero como gerente era Aroboy, porque Aroboy era el que tenía los datos y los contactos. ‘Manny qué tú crees de esto y aquello entonces Manny decide’. Porque Manny está trabajando en Seattle señores el año entero y cuando viene aquí vamos a ver qué es lo que hay, entonces le informan a él, le informan a él”, dijo Valdez Russo. Aroboy es Ángel Santana, el asistente de Acta al que tuvo que apartarse del equipo a pedido de unos 30 jugadores.

Creen que cumplieron

“Yo pienso que lo hemos tratado como un príncipe y un punto necesario es que él tiene una alergia con la localidad, lo que yo le llamo el aguilismo. Él con los institucionales de las Águilas, con las viejas glorias, con lo que sea, él no comulga con eso. Él tiene su personal, son de San Pedro (de Macorís), muchos de ellos, está bien, pero es un poquito, es un poquito de mal sabor que yo viera aquí a José Offerman, a Pedro Borbón que están trabajando con las Aguilas... a mí realmente, yo no creo... Lo que yo quiero decirle es que yo no creo que si nosotros botamos a Manny Acta nos va a llevar el diablo, no botarlo, que no les vamos a extender el contrato tan fuerte que él está presentando, yo no pienso que peor que este año nos va a ir y ya él nos dio este mal sabor”, dijo Valdez Russo. En varias ocasiones sale a relucir el nombre de José Gómez, gerente general del Escogido, por las efectivas contrataciones que ha hecho. “Yo no sé de pelota, pero ¿cómo un carajito del Escogido apellido Gómez consigue tantos refuerzos gringos y nosotros no pudimos conseguir uno? Yo no entiendo”, dice un miembro molesto.

Falta de liderazgo en camerino y cueva

Augusto Vega Imbert, miembro del consejo, fue enfático en atribuir a Acta la responsabilidad de no presentar un plantel a la altura, pero también apuntó los cañones a Santana. “La falla mayor de este año fue que en el clubhouse lo que había era un desorden. Y un desorden tan grande que provocó una sublevación de los peloteros, que vinieron todos aquí a este salón (y golpea la mesa) a hablar con el presidente para decirle que le quitaran a Aroboy. ¿Y quién es el responsable de eso, es Aroboy? Es el gerente”. Reinaldo “Papy” Bisonó, presidente ad-vitam del club, también arremetió contra la oficina. “El el dogout no hay un solo líder, un solo líder no hay en el dogout, por primera vez en la historia de las Águilas”, dijo Bisonó, a lo que alguien dice “guerrillero es lo que hay”, e interviene Valdez Russo. “Es que él (Acta) no permite líderes”. Luis Campos, asesor del equipo, en su turno se adhirió al consenso. “Si le damos un contrato de uno o dos años a Manny Acta y volvemos con este señor (Santana) yo creo que nosotros mismos nos estamos clavando el puñal”.

Más declaraciones de Valdez Russo