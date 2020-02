El PSG sumido entre el "miedo" y los reproches tras caer en Dortmund

Neymar arregla cuentas

"Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado": Neymar no perdió ocasión al término del choque en Dortmund para manifestar su descontento por no haber regresado antes a los terrenos de juego tras su lesión en las costillas.

Pese a su gol, a 'Ney' se le vio falto de ritmo, al igual que a sus compañero Thiago Silva, Marquinhos y Presnel Kimpembe, todos ellos de regreso de sus lesiones.