$!El Rey Félix sabe que es su último año pero está animado

Día tras día, durante varios años, Félix Hernández ha pasado por enormes fotos suyas y de Randy Johnson — los únicos lanzadores de los Marineros de Seattle que han ganado el premio Cy Young — colgadas en el pasillo que conduce a su camerino en el complejo de entrenamiento de pretemporada.

Este podría ser el último año que el “Rey Félix” pase por allí, y lo hará con una meta más grande como motivación.

“Sé que este es mi último año, pero no me siento acabado”, dijo el venezolano de 33 años el martes, tras el primer entrenamiento de los Marineros. “Creo que aún soy capaz de hacer cosas buenas, y lo que me anima es el Salón de la Fama. Es algo de gran importancia. Edgar (Martínez) acabar de entrar al Salón de la Fama. Ya veremos”.

Hernández, con 168 victorias y efectividad de 3.34 en su carrera, busca revertir un pronunciado declive al iniciar la última campaña de un contrato de siete años y por el cual cobrará un salario de 27 millones de dólares.

La velocidad promedio de su recta se derrumbó a 90.4 mph, la más baja de su carrera, la pasada temporada, según el cálculo de Fangraphs. Su efectividad se disparó a 5.55 en 29 salidas, la más alta de su carrera. Pasó un corto periodo en el bullpen y cumplió su única actuación como relevista de su carrera, una decisión que no le gustó.