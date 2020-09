$!El Roland Garros terminó para Serena Williams

Williams explicó que intentó calentar antes del partido pero que sabía que no podía competir. Habló con su entrenador, Patrick Mouratoglou, y dijo que “los dos lo pensamos y decidimos que lo mejor para mí era no intentar jugar hoy”.

Puso especial énfasis en que este problema física no es señal de que no podrá seguir aspirando a trofeos en el futuro.

“Me encanta jugar tenis. Me encanta competir. Me encanta salir a la cancha. Es mi trabajo, ha sido mi trabajo. Y sigo siendo buena en el mismo", dijo Williams. “Mientras pueda sentir que soy buena en esto y que tengo las condiciones para alcanzar algunos objetivos, y siento que estoy casi ahí, pues eso me motiva en seguir insistiendo".

A inicios de mes en Nueva York, Williams accedió a las semifinales antes de sucumbir 1-6, 6-3, 6-3 ante Victoria Azarenka.

Fue en el tercer set de ese duelo en el que Williams estiró el tendón durante un punto, y empezó a acusar molestias en la pierna izquierda.

“Pude mejor un poquito, pero he tenido que pensar a largo plazo: En este torneo, ¿me alcanzará para disputar más partidos? Y he considerado que no pudo", dijo Williams el miércoles. “Y si me cuesta caminar, ahí tienes el indicativo que debo dedicarme a recuperarme"