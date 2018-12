El Sur, a base de palos, se lleva el bronce sobre el Este

La selección del Sur vino al torneo del béisbol de los Juegos Deportivos Nacionales con la misión de llevarse el oro, pero desafortunadamente las cosas no salieron. Aun así guardaron fuerzas para llevarse la presea de bronce al derrotar 19 carreras por cinco a la Zona Este.

La Sexta Zona, más tarde, se enfrentaba al Norte, campeones de la pasada versión de los Juegos Nacionales en este deporte, en disputa por la medalla de oro.El Sur atacó desde el principio el pitcheo oriental al que le anotaron durante cinco entradas y en las últimas dos de esas pisaron el plato cinco veces.

“Primeramente gracias a Dios por todo. Nosotros veníamos trabajando fuerte. Nos preparamos muy bien para venir por el oro, pero gracias a Dios nos llevamos la de bronce”, expresó el primer bate e intermedista del Sur, Luiyi Gómez.

“Estábamos preparados sumamente bien para el oro, pero solo sabe Dios, que no obtuvimos el oro, pero solo sabe Dios que no tuvimos el oro, pero estamos conforme con nuestra medalla de bronce”, señaló el mánager del conjunto sureño, Juan Herrera. “Nos preparamos bien, pero en pelota no gana el mejor, sino el que juega mejor”, agregó el dirigente.

El Sur, representado por Peravia en este deporte, tuvo varios partidos de fogueos, incluso ante equipos con lanzadores de 100 millas. “La suerte no nos acompañó, porque tuvimos muchas oportunidades de haber ganado. Se nos cayó la defensa, en realidad”, agregó.

El Este marcó una en el tercero y cuatro en el quinto, pero el juego estaba ya decidido. El Sur sumó tres vueltas más en el séptimo.

El bateador abridor del Sur Luiyi Gómez empujó cuatro carreras, bateó de 5-3 con un doble empujador de dos vueltas en el cuarto y un triple, también remolcador en el quinto. También anotó una carrera. Anyeri Stephan se fue de 5-2, un doble y tres anotadas; Joel Jiménez de 5-3 con dos anotadas y dos empujadas y Cristofer Martínez de 3-1 con una empujada y cuatro anotadas.

Por el Este, Luis Castillo 4-2 y cinco empujadas, cuatro de ellas por un jonrón con las bases llenas en el quinto episodio ante Erick Rivera.

El partido lo ganó Jancel Ramírez que tiró 2.1 entradas, de una carrera limpia, un hit, cuatro boletos y cinco ponches. Perdió Franchelis Benítez, con una labor de 1.2 entradas, cuatro limpias, cuatro indiscutibles, tres boletos y dos ponches.