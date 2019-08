$!Eva Brito avanza a octavos en tenis de mesa de Lima 2019

La dominicana Eva Brito avanzó a octavos de final en tenis de mesa, tras derrotar a la nativa de Trinidad y Tobago Rheann Chung, en los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, Perú. Ganó en sencillos, tras perder el primer set por 4-11 y luego ganó cuatro sets de manera consecutivos, 11-6, 11-9, 11-8 y 11-5.

La jugará criolla vera acción este martes, a las 10 am (11 hora del país). “Agradezco a Dios y a mi gente dominicana que coreó mi nombre set tras set. Me sentí en casa”, manifestó. “Mi primer juego hoy, se siente la presión, se siente el fervor del juego, en ese momento cuando perdí el primer set me dije que tenía que concentrarme y que debía aterrizar, ahí cambio todo”.