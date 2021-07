Felipe Vicini: “A través de CRESO buscamos crear líderes y ejemplos para la República Dominicana”

Alrededor del 85% de los atletas que van a Tokio 2020 son de CRESO

La República Dominicana lleva 66 atletas a los Juegos Olímpicos, incluyendo 36 de béisbol y voleibol como deportes de equipo. De los 30 restantes, dice Felipe Vicini, alrededor del 85 por ciento son atletas CRESO. “Veo esta selección, es la más grande, si eliminamos a los dos equipos del conjunto: a las Reinas del Caribe y el equipo de béisbol, son 28, como quiera la selección más grande. Creo que 85 por ciento son atletas de CRESO. Los que lograron clasificar que fue en canotaje, que no es deporte CRESO. Creo que tenemos una buena delegación”. Pero el empresario no se atreve a ofrecer promesa de medallas: “No voy a cantar medallas, no tengo bola de cristal. Obviamente la presión es grande en el Comité Olímpico (Dominicano)”.