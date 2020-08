$!Francisco Camacho, próximo ministro de Deportes, da a conocer sus sueños de su gestión

Cuestionado sobre los juegos escolares estudiantiles realizados anteriormente se le preguntó si le dejan la barra alta y preció que no van “a recibir una barra, es que va a nacer el deporte escolar” y agregó que en el país “no hay juegos estudiantiles, no hay deporte escolar, empezará la nueva era, porque donde no hay instalaciones, ni monitores no hay deporte escolar”.

Aun cuando los Juegos Escolares están bajo la organización de Educación, el ministerio de Deportes por tradición es un soporte de esas olimpíadas estudiantiles, destinadas a coronar la iniciación deportiva.

“Vamos a nacer en el deporte escolar. Luego yo lo que espero que el que nos sustituya a nosotros le dé importancia porque no lo vamos a juzgar nosotros, lo juzgará el pueblo dominicano”, expresó el próximo ministro de la cartera deportiva.

Al ampliar su comentario sobre su crítica a los juegos organizados anteriormente, zanjó así: “Búsquenme dónde hay un polideportivo. No hay monitores, en el Gobierno del cambio sembraremos las bases del deporte escolar y el que venga atrás que arree”.