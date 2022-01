PSG cancela viaje a Qatar y Arabia Saudita por COVID

El Paris Saint-Germain canceló el miércoles una gira a la región del Golfo Pérsico debido a la situación del coronavirus.

Lionel Messi se contagió cuando se encontraba en Argentina durante el reciente parón invernal. El astro posteriormente dio negativo y se reincorporó al club

Los líderes de la liga francesa tenían previsto viajar a Qatar para un campamento de entrenamientos de tres días desde el domingo, para luego disputar un partido amistoso en Riad, la capital saudita, el 19 de enero.

“Dada la situación sanitaria en Francia, Paris Saint-Germain decidió posponer la Gira de Invierno Qatar 2022 para salvaguardar la salud de su personal y jugadores", dijo el PSG. El club es propiedad del gobierno qatarí y desde 2019 no visita la nación.

El PSG tenía previsto enfrentar a un combinado de jugadores de los clubes sauditas Al-Nassr y Al-Hilal, que ganó un récord de cuatro títulos de la Liga de Campeones de Asia en noviembre.

Arsene Wenger, el ex técnico de Arsenal que actualmente funge como director de desarrollo de la FIFA, iba a dirigir al combinado.

El plantel del PSG ha sido afectado por casos de COVID-19 este mes. El extremo argentino Ángel Di María y el volante alemán Julian Draxler fueron los últimos jugadores que contrajeron el virus, y se perdieron la visita al Lyon por la liga francessa el pasado domingo.

En Alemania

La entidad rectora de la liga alemana informó que gran parte de los jugadores y empleados en las dos principales divisiones del país han recibido el refuerzo de la vacuna.

Ansgar Schwenken, directivo de la liga, dijo que “de más del 90% de todos los jugadores, entrenadores y personal que se ha vacunado, más del 70% ha recibido la dosis de refuerzo”.

El arquero y capitán Manuel Neuer fue uno de los seis jugadores del Bayern Múnich que se reincorporaron a los entrenamientos el miércoles, junto a Alphonso Davies y Leroy Sané

La declaración trascendió justo cuando varios equipos se recuperan de una oleada de casos de coronavirus entre jugadores que se reintegraron tras las vacaciones de invierno. Las bajas afectaron la mayoría de los partidos del pasado fin de semana.

