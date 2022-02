Tom Brady dice que sigue evaluando su futuro

ARCHIVO - Tom Brady (12), quarterback de Buccaneers de Tampa Bay, lanza un pase contra los Rams de Los Ángeles durante la primera mitad del juego de la ronda divisional de playoffs, el 23 de enero de 2022, en Tampa, Florida. En lo que se celebran los juegos de campeonato de conferencia en la NFL, el mundo espera la decisión de Brady sobre su futuro. (AP Foto/Mark LoMoglio, Archivo) ( THE ASSOCIATED PRESS )

Brady dice que todavía no está listo para tomar una decisión sobre su retiro

Tom Brady dijo que sigue evaluando su

y el siete veces campeón del Super Bowl todavía no está listo para tomar una decisión sobre su retiro.

“Sólo es que sigo en el proceso que dije que estaba pasando”, comentó Brady el lunes por la noche en su podcast de SiriusXM. “A veces se necesita tiempo para realmente evaluar cómo te sientes, lo que quieres hacer, y creo que cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar una decisión, de una u otra forma, tal como dije la semana pasada”.

El quarterback de 44 años de edad ha señalado que desea pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen y sus tres hijos. Tiene contrato hasta 2022 con los Buccaneers de Tampa Bay y viene de una de sus mejores temporadas en 22 años de carrera.

“Entiendo que mi decisión afecta la vida de muchas personas, así que cuando llegue esa decisión, llegará”, señaló.

ESPN fue el primero en reportar el retiro de Brady el sábado, citando fuentes no identificadas. La compañía de salud y bienestar de Brady publicó un tuit en el que indicó que el quarterback se retiraba, lo que desencadenó reacciones en todas partes del mundo felicitando a Brady por su carrera. Incluso la cuenta de Twitter de la NFL publicó varios mensajes de felicitación.

TB12sports rápidamente borró su tuit, pero ESPN y la cadena NFL Network siguieron reportando que Brady había disputado su último partido.

“Estamos en una era de información y la gente a menudo quiere ser la primera en tener la noticia, y lo entiendo totalmente y entiendo que es el entorno en el que estamos", comentó Brady. “Pero creo que para mí, es literalmente una cuestión de día a día. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo cada día y evaluar las cosas conforme van llegando, y estoy tratando de tomar una gran decisión para mí y mi familia”.

Brady señaló que estaba decepcionado de que la cobertura de su posible retiro opacó los juegos por el Campeonato de la Conferencia de la NFL el fin de semana.

“Sabré cuando sea el momento adecuado”, comentó. “Cuando lo sepa, lo sabré y cuando no lo sepa, no lo sabré y no voy a apresurarme a llegar a alguna conclusión sobre eso”.