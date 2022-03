Manuela Lareo posee un atractivo recorrido en el fútbol

Nació en España, de madre dominicana y ahora es integrante de la selección de fútbol de mayores, de la República Dominicana. Manuela Lareo (29 años) es una delantera del equipo femenino mayor que se encuentra en la fase eliminatoria para el campeonato Concacaf, clasificatorio a la Copa Mundial de Fútbol.

“Tengo la doble nacionalidad de parte de mi madre que es dominicana y de ahí se me abre la puerta de jugar para la selección” dominicana, dijo Lareo.

La futbolista jugó en selecciones de categorías menores con España, pero nunca fue convocada a la de mayores. Diferente al baloncesto, en el fútbol si juegas categorías menor y nunca vas a la de mayores, no se cierra la puerta “de otra nacionalidad” para representarla.

Estudio y fútbol

La jugadora, además de destacar en su deporte, también estudió en la universidad donde hizo una carrera empresarial, pero también “tengo un master en dirección de deportes”.

Su ejemplo bien puede servir para el universo deportivo de atletas dominicanos. “Por suerte me he dedicado al fútbol todo este tiempo, me dedico a ello, pero aparte obviamente he estudiado”.

Recorrido profesional

Lareo tiene un notable recorrido a nivel de clubes.

Jugó para el Club Deportivo Aurrera Vitoria (2006-10); Athletic Club de Bilbao (2010-14); Valencia Club de Fútbol Femenino (2014-15) y Real Sociedad (2015-21).

Y ahora “estoy en el Spanyol de Barcelona, con el que fiché este año”, dijo Lareo, quien ha estado unos 11 años en primera división.

Lareo sostiene que del fútbol, al menos en Europa se puede vivir.

Pero al hablar sobre la división del dinero entre los que reciben los del masculino con respecto al femenino, señaló que “es un tema de marketing”, además de que “la rama masculina tiene más recorrido que el femenino”. l