Suben a 25 los detenidos por riña en fútbol mexicano

En foto del 5 de marzo del 2022, aficionados con la camisera del Querétaro patean repetidamente a un hombre no identificado en un partido de la liga mexicana entre el Querétaro, que actuaba de local, y el Atlas de Guadalajara, sobre el césped del estadio Corregidora, en Querétaro, México. El lunes 14 de marzo del 2022, la fiscalía de Querétaro asegura que suman 25 los detenidos por la batalla campal. (AP Foto/Sergio González) (THE ASSOCIATED PRESS)