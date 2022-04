VÍDEO | Canción de dominicana Tokischa será oficial en el Draft 2022 de la NFL

La National Football League (NFL) decidió utilizar la canción "Estilazo" de La artista urbana de la República Dominicana, Tokischa, como tema oficial de su Draft del 2022.

La acción ha sido considerada como un paso “importante”, en la carrera musical de la criolla, lo que la ha hecho ganar popularidad fuera de su país.

La escogencia de la canción forma parte de de integración cultural y expansión hacia otros países, además de utilizar un tema de la autoría de una artista latinoamericana, la NFL sorprendió con la decisión de diez equipos que estarán anunciado su selección de primera ronda desde varios países. Esto incluye a los Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals y Houston Texans, escuadras que estarán realizando sus elecciones desde México.

A pesar de que la NFL escogió el disco de ambos artistas para ser utilizado durante la celebración del Draft 2022, la canción y su video están programados para estrenar durante el viernes 29 de abril. Es la primera vez en la historia que un tema musical de un dominicano es seleccionado como canción oficial del Draft de la NFL.

Así será el reclutamiento

El reclutamiento colegial está a la vuelta de la esquina, donde los equipos buscarán reforzarse para la próxima temporada. La primera ronda es donde suelen encontrarse a los jugadores que cambian el destino de los equipos, aunque habrán ocho que no tienen una selección entre las primeras 32 a consecuencia de los cambios.

Bears, Broncos, Browns, Colts y Rams usaron su primera ronda para cambiar por un QB franquicia (Justin Fields, Russell Wilson, Deshaun Watson, Carson Wentz aunque ya no esté en Indianapolis, y Matthew Stafford). Los Dolphins tenían dos picks, incluyendo uno originalmente de los 49ers, pero la usaron para hacerse con Jaylen Waddle en el Draft de 2021 y con Tyreek Hill hace unas semanas. El último equipo sin primera ronda es los Raiders, que la usaron para hacerse con Davante Adams.

Por segundo año consecutivo, los Jaguars tendrán la primera selección global. Nunca la habían tenido antes del 2021, dejando solo a Seahawks Ravens y Broncos nunca han tenido el primer pick en un Draft. Jacksonville eligió a Trevor Lawrence en 2021, por lo que no se espera que elijan a otro quarterback en 2022.

El orden de las selecciones de la primera ronda Jacksonville Jaguars (3-14)Detroit Lions (3-13-1)

Houston Texans (4-13)

New York Jets (4-13)

New York Giants (4-13)

Carolina Panthers (5-12)

New York Giants (de Chicago Bears, 6-11)

Atlanta Falcons (7-10)

Seattle Seahawks (de Denver Broncos, 7-10)

New York Jets (de Seattle Seahawks, 7-10)

Washington Commanders (7-10)

Minnesota Vikings (8-9)

Houston Texans (de Cleveland Browns, 8-9)

Baltimore Ravens (8-9)

Philadelphia Eagles (de Miami Dolphins, 9-8)

New Orleans Saints (de Indianapolis, 9-8, Colts vía Philadelphia Eagles)

Los Angeles Chargers (9-8)

Philadelphia Eagles (de New Orleans Saints, 9-8)

New Orleans Saints (de Philadelphia Eagles, 9-8, eliminados en la ronda de comodines)

Pittsburgh Steelers (9-7-1, eliminados en la ronda de comodines)

New England Patriots (10-7, eliminados en la ronda de comodines)

Green Bay Packers (de Las Vegas Raiders, 10-7, eliminados en la ronda de comodines)

Arizona Cardinals (11-6, eliminados en la ronda de comodines)

Dallas Cowboys (12-5, eliminados en la ronda de comodines)

Buffalo Bills (11-6, eliminados en la ronda divisional)

Tennessee Titans (12-5, eliminados en la ronda divisional)

Tampa Bay Buccaneers (13-4, eliminados en la ronda divisional)

Green Bay Packers (13-4, eliminados en la ronda divisional)

Kansas City Chiefs (de San Francisco 49ers, 10-7, eliminados en la final de conferencia, vía Miami Dolphins)

Kansas City Chiefs (12-5, eliminados en la final de conferencia)

Cincinnati Bengals (10-7, subcampeón)

Detroit Lions (de Los Angeles Rams, 12-5, campeón del Super Bowl LVI)