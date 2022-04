La hazaña de Carlo Ancelotti en el fútbol de Europa

Carlo Ancelotti se convirtió en el primer técnico que levanta trofeos en las cinco ligas europeas más importantes luego que su Real Madrid conquistó el sábado el título de la Liga de España.

"Me llena de orgullo. Puedo decir que me gusta lo que hago. Significa que lo he hecho bastante bien. Estoy orgulloso. Quiero seguir ganando títulos con el Real Madrid" Carlo Ancelotti Técnico del Real Madrid “

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/30/ap22120621182395-75907fa8.jpg Jugadores del Real Madrid lanzan al técnico Carlo Ancelotti durante los festejos por el título tras la victoria ante el Espanyol en la liga el sábado 30 de abril del 2022. (AP/BERNAT ARMANGUE)

El técnico italiano ya había ganado campeonatos con el Milan en Italia, Chelsea en Inglaterra, Paris Saint-Germain en Francia y el Bayern Múnich en Alemania.

"Me llena de orgullo. Puedo decir que me gusta lo que hago", dijo el entrenador de 62 años. "Significa que lo he hecho bastante bien. Estoy orgulloso. Quiero seguir ganando títulos con el Real Madrid".

El Madrid atrapó su 35mo título de liga al superar 4-0 al Espanyol, abriendo una ventaja en la cima que es irremontable a falta de cuatro jornadas.

"Hemos cumplido un reto. La temporada ha sido espectacular. Mucha regularidad. Consistentes", señaló Ancelotti. "Tengo que agradecer a los jugadores su trabajo y su actitud. Hoy hay que celebrar, no hablar. Yo quiero celebrar".

Ancelotti fue el entrenador del Madrid entre 2013 y 2015, pero no pudo ganar la Liga.

Durante esa primera etapa, Ancelotti levantó la Liga de Campeones en Lisboa — la décima Copa de Europa. También se coronó en una Copa del Rey, derrotando al Barcelona en la final, así como un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA.

Pero nunca pudo ganar el trofeo de la liga en esas dos temporadas. El Madrid quedó tercero en la primera, tres puntos detrás del campeón Atlético de Madrid.

En la campaña 2014-15, Madrid acabó en el segundo lugar a dos puntos del Barça.

Ancelotti ganó la Serie A italiana en 2004, la Liga Premier inglesa en 2010, la Ligue 1 de Francia en 2013 y la Bundesliga en 2017.