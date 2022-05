Trifulca entre fanáticos de fútbol en Alemania antes de partido Fráncfort-West Ham

Más de 30 personas fueron arrestadas debido a enfrentamientos entre fanáticos del club inglés West Ham y el equipo local Eintracht de Fráncfort, antes del partido entre ambos conjuntos en la Europa League, informó el jueves la policía.

La policía de Fráncfort señaló en un comunicado que había intervenido "en diversos lugares" la noche anterior debido a riñas entre hinchas rivales o porque "querían pelear". Las autoridades añadieron que habían impedido un altercado de consideración cerca de la principal estación ferroviaria.

Según la policía, hasta 1.000 seguidores visitantes "entre ellos fanáticos considerados un riesgo" fueron registrados antes del encuentro.

"Los grupos rivales de fanáticos continuaban buscando choques violentos, que la policía impidió mediante una rápida intervención, en especial en la zona de la estación. No obstante, sí hubo agresiones físicas en otras partes", se dijo en el comunicado en referencia a una perpetrada por fanáticos de Fráncfort, en que dos hinchas visitantes quedaron inconscientes. Ambos fueron hospitalizados debido a sus lesiones.

Otros altercados incluyeron un ataque de un grupo más numeroso de fanáticos de Fráncfort contra hinchas del West Ham en un pub, en el que se utilizaron bates de béisbol.

Fráncfort recibió el jueves al West Ham para el partido de vuelta en la semifinal de la Europa League. El club alemán ganó 1-0 y avanzó con un marcador global 3-1 a su favor.

También hubo fuertes enfrentamientos en Francia entre fanáticos de Marsella y Feyenoord afuera del Stade Velodrome antes del partido de vuelta entre ambos clubes en las semifinales de la Liga Europa Conferencia.

Un video mostró lo que parecía un fanático de Marsella inconsciente en el piso mientras recibía ayuda de otros hinchas. En otro video se veía a dos grupos que chocaban afuera del estadio poco antes del inicio del encuentro.

El mes pasado, la ciudad portuaria francesa también fue escenario de enfrentamientos entre fanáticos de Marsella y del equipo griego PAOK.

Aunque la policía de Marsella había dicho el miércoles que todos los hinchas del Feyenoord tenían prohibido ingresar en el centro de la ciudad antes del jueves, muchos llegaron el miércoles y bebieron en la zona turística de Vieux Port (Puerto Viejo).

La policía dijo haber arrestado el miércoles en la tarde y la noche a 20 personas debido a riñas esporádicas en diversas partes del puerto y sus calles.

Unos 3.000 hinchas de Feyenoord tenían entradas para el partido pero la policía había anticipado que más de 1.000 llegarían sin boletos el jueves. El cotejo fue considerado de alto riesgo y las fuerzas del orden aumentaron su presencia.

Grupos numerosos de seguidores de Feyenoord fueron trasladados al estadio en autobuses especialmente diseñados para la ocasión.

Debido a los hechos violentos entre el PAOK y Marsella, en los que grupos de hinchas rivales se arrojaron petardos unos a otros durante el partido, la UEFA cerró una sección del Stade Velodrome para la visita de Feyenoord del jueves.

La sección, ubicada atrás de una de las porterías, tiene cupo para 13.000 fanáticos locales y se ubica al lado de la grada para los hinchas visitantes.

Feyenoord tiene uno de los hinchas violentos más activos en el fútbol holandés. Los "hooligans" del Feyenoord escenificaron en noviembre, según medios de prensa, fuertes enfrentamientos con la policía holandesa en Rotterdam durante disturbios en protesta contra las restricciones por el coronavirus.

El partido comenzó con una nube espesa de humo en el estadio debido a que fanáticos de Marsella encendieron bengalas en un espectáculo pirotécnico atrás de una de las porterías.

No hubo enfrentamientos durante la segunda mitad porque la policía formó una valla frente a algunos fanáticos de Feyenoord después de que arrojaron bengalas a la cancha.