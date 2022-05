Haití jugará de local en el Félix Sánchez en Liga de Naciones

La República Dominicana ha capitalizado mejor que nadie la pandemia y las limitaciones logística en la región para convertirse en una sede habitual para albergar torneos internacionales de fútbol, a cualquier nivel.

Esto y la situación política en Haití ha propiciado que la federación de la vecina nación (FHF), por primera vez, accediera a jugar como dueña de casa en suelo dominicano partidos oficiales de la selección absoluta de varones, una de solo cuatro caribeños con asistencia al Mundial (Alemania ’74), habitual en Copa Oro y enfrentando a los grandes del planeta en amistosos.

Será el martes siete de junio ante Montserrat y el 14 ante Guyana dentro del grupo B de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Concacaf). En esos partidos, el Estadio Olímpico Félix Sánchez estará bajo responsabilidad de la FHF, desde la seguridad hasta la venta de boletería.

Arturo Heisen, secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol, explicó a DL que los haitianos llegarán con una semana de antelación para hacer una base de entrenamientos.

“Ellos son los dueños del estadio, yo simplemente les presto el estadio. Ellos al final son los encargados de todo, dependiendo de lo que Concacaf le permita, hay cosas que son de Concacaf como televisivo, comercial una parte, simplemente ellos son home club como si fuera yo mi partido igual como se lo exigen a ellos en su país”, dijo Heinsen.

“Antes Haití sentía que no había forma (de jugar en el país), quizás por la gestión anterior, no sé, o no había condiciones, digo yo, y preferían irse a Miami, aunque le costara todo mucho más allá, el tema hoteles, jugar, todo le cuesta mucho más allá”, dijo el puertoplateño. “Aquí le sale todo mucho más fácil como federación”.

Es una práctica común cuando los países tienen cuotas importante de inmigrantes en otros. Así, México, Colombia, Ecuador, Perú y los países centroamericanos juegan de forma habitual partidos en Estados Unidos y países africanos en Francia.

Montserrat, cuyo estadio no aprobó el reconocimiento de la FIFA y también apeló a la sede dominicana, tendrá similar encargo en el parque capitaleño el cuatro de junio ante Guyana y el 11 frente a Bermuda.