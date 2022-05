La Roma supera a Feyenoord y conquista la 1ra Conference League

( THE ASSOCIATED PRESS )

José Mourinho había descrito a la Roma como un “club gigante” sin una sala de trofeos que se equiparara con su dimensión social ni con su base de seguidores apasionados.

Pues bien, los Giallorossi conquistaron el miércoles su primer título europeo en más de seis décadas, para coronar la primera campaña de Mourinho en la capital italiana.

Nicolo Zaniolo marcó en el primer tiempo, el arquero Rui Patrício realizó algunas grandes atajadas en el segundo y la Roma superó 1-0 al Feyenoord para conquistar la edición inaugural de la Europa Conference League.

“Lo de hoy no fue trabajo, sino historia”, dijo Mourinho. “O la escribes o no lo haces, y nosotros la hemos escrito. He estado en la Roma por 11 meses y me percaté desde mi llegada de lo que significaba, de que todos estaban esperando esto”.

El trofeo del tercer torneo europeo en importancia es el primero de índole continental que consigue la Roma desde la Copa de las Ferias Interciudades de 1961, que se considera precursor de la Copa de la UEFA y de la Europa League.

Es también el primer cetro de cualquier tipo para el conjunto desde que ganó la Copa Italia de 2008.

“Ahora vamos a celebrar mucho”, dijo el capitán Lorenzo Pellegrini. “Pero luego tendremos que seguir. Un equipo de verdad gana cuando vuelve incluso más fuerte que antes”.

Unos pocos miles de seguidores de la Roma pudieron atestiguar la hazaña desde el graderío de la pequeña Arena Nacional en Tirana. En cambio, unos 50.000 hinchas vieron el encuentro en las pantallas gigantes del Stadio Olímpico de la capital italiana.

Hubo algunos choques violentos en Tirana, entre aficionados de ambos clubes, antes de la final. Decenas de hinchas romanos fueron deportados a Italia.

Grupos separados de holandeses e italianos se enfrentaron el martes a la policía en la ciudad. Resultaron heridos unos 19 agentes y cinco civiles albaneses.

Un policía fue atacado con un cuchillo, informaron las autoridades. Tres aficionados italianos y dos holandeses resultaron heridos también.

Dentro del estadio, hubo lanzamiento de bengalas hacia la cancha. Los empleados de seguridad retiraron a unos cuantos aficionados antes del puntapié inicial, tras una aparente riña del lado en que se encontraban los holandeses.

Durante el encuentro, la situación pareció estar controlada.

El gol de Zaniolo se gestó a partir de un balón largo que envió el central Gianluca Mancini. Zaniolo controló con el pecho y empujó el balón con un punterazo hacia las redes, ante la salida del arquero Justin Bijlow.

Con frecuencia se describe a Zaniolo como el jugador joven de mayor talento en Italia. Sin embargo, ha sido afectado por dos lesiones graves de rodilla, una de las cuales lo marginó de toda la campaña anterior y le impidió participar en la Eurocopa, donde los Azzurri consiguieron el título.

Con 22 años y 327 días, Zaniolo se convirtió en el jugador italiano más joven en anotar en una final europea desde que Alessandro del Piero lo hizo a los 22 años y 200 días por la Juventus, durante una derrota ante Borussia Dortmund en la edición de la Liga de Campeones de 1997.

Mourinho extendió su récord perfecto en finales europeas, a cinco trofeos en el mismo número de partidos.

Conquistó también la Copa de la UEFA en 2003 y la Liga de Capeones en 2004 con el Porto; la Champions de 2010 con el Inter de Milán, y la Europa League con el Manchester United.

Y evidentemente, es el primer técnico que ha ganado la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League.

“Esto se queda en la historia de la Roma pero también en la mía”, dijo el portugués de 59 años. “Se me dijo que sólo Sir Alex (Ferguson) y Giovanni Trapattoni ganaron trofeos europeos en tres décadas distintas. Esto me hace sentir viejo, pero también es algo bonito para mi carrera”.

Roma había perdido sus dos finales continentales previas. Cayó ante el Inter en la Copa de la UEFA de 1991 y perdió una tanda de penales frente a Liverpool en la final de la Copa de Europa de 1984 como local.

El periodista de la AP, Andrew Dampf, contribuyó con este despacho desde Roma.