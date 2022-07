Patrocinios e invitaciones, el fútbol ya cosecha por hazaña Mundial y Olímpica

Salieron como pasajeros comunes que solo los delataba como deportistas las indumentarias azules con las siglas RD, pero retornaron por el mismo AILA en un moderno Boeing 737 donde no cabía toda la alegría generada e ilusiones que prometen, recibidos en alfombra roja, por el salón VIP, con un ramillete de medios sin precedentes para el fútbol.

La selección sub-20 masculina de balompié debía llegar a suelo dominicano este martes en un vuelo comercial, pero Arajet, la nueva línea aérea dominicana de precios bajos, fue a buscarlo a San Pedro Sula, Honduras, la tierra donde escribieron la historia más dorado que puede exhibir el fútbol quisqueyano en su casi un siglo de hemerotecas.

“En la Federación todavía no hemos asimilado lo que estos jóvenes han logrado”, dice Rubén García, presidente de la Fedofútbol, que adelanta habrá una gratificación para los jugadores y el cuerpo técnico. “Cumplimos un objetivo que ayer no habíamos pensado. Ir a unas olimpíadas y a un Mundial por méritos propios no tiene precio”.

Arturo Heinsen, el secretario general, pone el caso de Arajet, que dará facilidades para los viajes en la región, como una muestra de lo que ya se comienza a cosechar por la clasificación mundialista y olímpica. Dos empresas se disputan convertirse en el patrocinador de la camiseta para las diferentes categorías y las invitaciones para disputar amistoso ya llegan a la bandeja de entrada de su e-mail.

“La Selección y Arajet, emprendemos un camino muy importante: elevar en lo más alto el nombre de nuestro país. Dejar nuestra huella en territorios que nos parecían lejanos, pero que hoy están cerca. Ondear los colores de nuestra hermosa bandera a nivel internacional. Hacer que nuestra cultura llene de alegría este mundo. y, ¡muy importante, ganarle a la competencia más difícil!”, dijo Víctor Pacheco Méndez, presidente ejecutivo de Arajet.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/05/04072022-llegada-selección-sub20-003-3c6a4ebd.jpg Jugadores de la selección recibido por sus familiares y amigos en el AILA. (NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/05/04072022-llegada-selección-sub20-013-2a14879f.jpg Las autoridades del COD y Miderec se dieron cita en el AILA. (NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/05/04072022-llegada-selección-sub20-001-a45aa0bf.jpg El entrenador Mariano Pérez Tejeda recibido por sus familiares. (NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/05/04072022-llegada-selección-sub20-009-03d3b56a.jpg Edison Azcona es recibido en la pista del AILA. (NELSON PULIDO)

“Mentalmente todos sabíamos que teníamos que salir con un 150 por ciento de nuestro esfuerzo y dejar el corazón en la cancha, lo hicimos y peleamos hasta el último minuto y logramos sacar el resultado”, dijo el capitán Edison Azcona, cerebro y corazón del grupo.

“Creo que estos resultados servirán de una motivación especial para el fútbol dominicano en lo inmediato y para más adelante, vislumbro que seguirá creciendo”, dijo Azcona, romanense que emigró a los cinco años a los Estados Unidos donde ha calado hasta la MLS con el Inter de Miami.

La dominicana se trata de la primera clasificación directa de un equipo caribeño al torneo olímpico desde que Curazao lo lograra para la edición de Helsinki 1952. Entonces, la pequeña isla lo consiguió al ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Guatemala en 1950 y asistió a la cita universal como Antillas Holandesa.

Cuba es el otro representante caribeño que ha jugado el torneo olímpico. Para Montreal 1976 no se clasificó (fue segundo en la Concacaf), pero Uruguay declinó su asistencia, al igual que Argentina y Colombia por Sudamérica y los cubanos recibieron la invitación. Para Moscú 1980 regresaron, esta vez luego de que Estados Unidos (que había logrado la plaza) desistiera como parte del boicot al certamen en suelo soviético.

Marca la ruta

Los dominicanos han sellado en Honduras el boleto a Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos en El Salvador y Chile, respectivamente, en 2023, además del Mundial ese año y los Olímpicos de París en 2024.

“Este resultado nos indica cómo debemos afrontar los trabajos. Nadie tiene la fórmula del éxito, pero sí ya nos dice cómo es el camino, la preparación, el esfuerzo, las buenas selecciones que uno pueda desarrollar, eso no significa que vamos a lograr cada año, pero significa que podemos trabajarlo y demostramos que no importa el tamaño de un país sí importa las garras, el corazón y el trabajo bien hecho”, dijo García.

Hizo hincapié en el componente local. De los 20 jugadores del equipo hay 14 que se formaron en el país y pertenecen en la actualidad a clubes dominicanos, una muestra, según él, del trabajo que han realizado los dirigentes y las asociaciones en toda la geografía.

Citó el hecho de que hay jugadores de San Juan, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Puerto Plata, La Romana, el Distrito Nacional y Monte Plata.

“Muchos de estos jugadores fueron formados, preparados por técnicos dominicanos. Si los dominicanos son capaces de llevar selecciones al Mundial vamos a seguir utilizándolo, significa que hay material, este es el norte a seguir”, dijo García.