Inglaterra golea a Noruega y avanza a cuartos en la Euro

Al compás de una tripleta de Beth Mead, Inglaterra logró una goleada histórica en el Campeonato Europeo femenino al aplastar el lunes por 8-0 a Noruega en una despiadada actuación y con lo que las anfitriones avanzaron a los cuartos de final con un partido por disputar en su grupo.

Georgia Stanway abrió el marcador de penal a los 12 minutos, mientras que Ellen White firmó un doblete para las inglesas. Lauren Hemp y Alessia Russo también remecieron las redes ante 28.847 aficionados en Brighton.

“Es una sensación increíble como me siento ahorita”, indicó Mead. “Fue una noche increíble”.

Tras dos triunfos consecutivos, Inglaterra cerrará su actividad en el Grupo A el viernes ante Irlanda del Norte, que perdió el lunes 2-0 ante Austria en el otro encuentro.

Noruega venía de golear 4-1 a Irlanda del Norte en el debut, pero la selección dos veces campeona de Europa fue humillada por Inglaterra, incluso contando con Ada Hegerberg, goleadora histórica de la Liga de Campeones femenina.

“Todas están destrozadas”, dijo el técnico de Noruega Martin Sjögren. “Me siento tan mal por las jugadores que han sufrido un 8-0 en un partido que habían esperado por mucho tiempo... Los últimos 85 minutos fueron espantosos”.

El desigual resultado no reflejó el ranking de ambas selecciones. Inglaterra figura octava en la lista de la FIFA y Noruega se ubica 11ma.

Las inglesas se convirtieron en la primera selección que marca siete goles en una Euro cuando Russo definió de cabeza a un centro de Lucy Bronze a los 66 minutos.

Mead anotó dos veces en un lapso de cuatro minutos en el primer tiempo y completó la tripleta en el completa al tocar un balón a boca de jarro tras un rebote.

“¿Qué está pasando? Es lo que me preguntaba", dijo la técnica de Inglaterra Sarina Wiegman. “Jugamos bien. Noruega no tuvo respuesta a nuestro juego y no supieron presionarnos”.

La defensora Laura Wienroither no disputó el encuentro con Austria tras dar positivo en una prueba de COVID-19.

También se informó sobre el caso de coronavirus de la delantera Lea Schüller, quien fue descartada para el encuentro de Alemania ante España en el Grupo B el martes en Brentford. Las alemanas cuenta con una férrea defensa y aún no han encajado goles, al igual que las inglesas.

Alemana y España iniciaron con triunfos ante Finlandia y Dinamarca, que se enfrentan el martes en Milton Keynes.