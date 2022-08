¡Arriba los latinos! Ozuna será el responsable de la canción oficial del Mundial de la FIFA en Qatar 2022

Si algo hay que reconocer es que los latinos son una mina de oro a la hora de crear hits musicales en los mundiales de la FIFA o mundiales de fútbol, y en esta ocasión le toca el turno al boricua Ozuna, quien hereda el legado de latinos como Ricky Martin y Shakira.

En esta ocasión, Ozuna tendrá el honor junto al cantante francés Gims de llevar la canción principal para el evento del deporte más importante y popular en el mundo, el fútbol.

"Arhabo" es el título de la canción, que pretende repetir los éxitos de sus predecesores.

"No tengo palabras, un sueño más cumplido en mi corta carrera musical. Ser parte de este grupo de genios musicales no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, es simplemente un honor, de igual manera ha sido una gran experiencia grabar junto al talentoso Gims", comentó Ozuna.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/20/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-69eb8a91.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/20/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-69eb8a91.jpeg El poster oficial de la canción del Mundial de Qatar. (FUENTE EXTERNA)

La canción se entrenará en los próximos días, el evento será la primera edición de la Copa del Mundo que se realice en el otoño correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre del 2022 con la presentación en vivo de los dos cantantes, entre otras grandes estrellas.

¿Quién es Gims?

Gandhi Djuna mejor conocido por su nombre artístico Gims, es un rapero y cantante originario de la República Democrática del Congo y que ha vivido la mayor parte de su vida en Francia, donde hizo su carrera. Es miembro del grupo de hip hop Sexion d'Assaut y también ha desarrollado una carrera como solista con el lanzamiento de su álbum titulado Subliminal.

Gims creó su propia compañía discográfica MMC, afiliada con la filial francesa de Música Universal. (Universal Music France). Cantantes como Bedjik (su hermano menor), Yanslo, DJ Last One, el DJ de Maitre Gims, Amalya, un participante de The Voice: La plus belle voix, Vitaa, o cantantes más famosos como L'Algérino, Lartiste o Kaaris, firmaron para esta compañía.

Un poco de historia con los artistas latinos:

Recordemos que Shakira, Ricky Martin, Pitbull, entre otros cantantes han prestado su voz y carisma para interpretar los más impactantes temas de las Copas del Mundo.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 Shakira nos envolvió con su “Waka Waka”, siendo un hit mundial. Cuatro años después repitió la hazaña con el tema “La La La”.

En 2014 JLO, Pitbull y Claudia Leitte se unieron para la canción “We Are One (Ole Ola)” en Río de Janeiro.

“La Copa de la Vida” es el tema más emblemático de este tipo de evento, siendo el tema con el que Ricky Martin pasó a la historia de los mundiales de fútbol en 1998 y empujó a mil su carrera musical internacional.

Mientras que Jason Derulo y Maluma fueron los encargados de interpretar el tema oficial del Mundial de Rusia 2018, con "Colors".