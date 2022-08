El mariscal de campo de los Chiefs, Len Dawson, muere a los 87 años

El mariscal de campo miembro del Salón de la Fama, Len Dawson, cuya inconfundible arrogancia ayudó a los Kansas City Chiefs a ganar su primer título de Super Bowl le valió el apodo de “Lenny the Cool”, murió el miércoles. Tenía 87 años.

La familia de Dawson anunció su muerte en un comunicado a través de KMBC, la estación de televisión con sede en Kansas City donde protagonizó su segunda carrera como locutor. No se dio ninguna causa, aunque Dawson había tenido problemas de salud durante años.

“Con su esposa Linda a su lado, con mucha tristeza les informamos del fallecimiento de nuestro amado Len Dawson”, se lee en el comunicado de la familia. “Era un maravilloso esposo, padre, hermano y amigo. Len siempre estuvo agradecido y muchas veces abrumado por los innumerables lazos que hizo durante su carrera futbolística y televisiva”.



MVP de la victoria de los Chiefs sobre los Vikings en enero de 1970, Dawson ingresó a cuidados paliativos el 12 de agosto.

“Amaba Kansas City”, dijo su familia, “y sin importar a dónde lo llevaran sus viajes, no veía la hora de regresar a casa”.

Dawson personificó a los Chiefs casi desde el principio, cuando el afable destacado de Purdue perdió puestos de titular en Pittsburgh y Cleveland y aterrizó en la naciente franquicia, entonces ubicada en Dallas. Allí, Dawson se reunió con Hank Stram, quien había sido asistente de los Boilermakers, y juntos cambiaron la franquicia para siempre.

Ganaron juntos El entrenador y el mariscal de campo ganaron juntos el campeonato de la AFL en 1962, su primer año juntos, y se convirtieron en auténticas estrellas al año siguiente, cuando el fundador del club, Lamar Hunt, trasladó el equipo a Kansas City y lo rebautizó como Chiefs.

Procedieron a ganar dos títulos más de la AFL, uno en 1966 cuando perdieron ante los Packers en el primer Super Bowl, y el otro en 1969, cuando Dawson se recuperó de una lesión para ayudar a vencer a los Vikings en el Tulane Stadium de Nueva Orleans.

“Mirando hacia atrás en mi carrera, he sido bendecido por lo que tuve la oportunidad de hacer”, dijo Dawson a The Associated Press en 2017, poco después de anunciar su retiro de su segunda carrera como locutor del Salón de la Fama.

“No podría haber logrado tanto sin mis compañeros de equipo y colegas, y estoy agradecido por cada uno de ellos”.

Dawson siempre fue una figura querida en Kansas City, a pesar de que redujo sus apariciones públicas hace varios años cuando su salud comenzó a fallarle. Pero siempre tuvo tiempo para los fanáticos, ya sea una fotografía o una firma, esta última a menudo en una icónica foto en blanco y negro del medio tiempo de ese primer Super Bowl: el mariscal de campo exhausto, con el uniforme blanco cubierto de barro, sentado en una silla plegable. silla con un cigarro en la boca y una botella de Fresca a sus pies.

Capturó perfectamente un tiempo y un lugar. Y capturó a la perfección a un hombre que encarnaba aplomo y seguridad en sí mismo.

“Además de mi padre, pocas personas han tenido un impacto más duradero en los Kansas City Chiefs que Len Dawson”, dijo el propietario de los Chiefs, Clark Hunt, hace unos años. “En el transcurso de una carrera legendaria, primero como jugador y luego como locutor, Len ha sido parte de cada momento importante en la historia de la franquicia”.

Su nacimiento Dawson nació el 20 de junio de 1935, el noveno de 11 hijos que llenaban la casa de James y Annie Dawson en la ciudad industrial de Alliance, Ohio. Era un atleta de tres deportes en Alliance High School, estableciendo récords tanto en fútbol americano como en baloncesto, y convirtió su éxito en la parrilla en una oferta de beca de Purdue.

Allí, Dawson lideró la NCAA en eficiencia de pases en su segundo año mientras también jugaba a la defensiva y pateaba, y ayudó a liderar una victoria memorable en Notre Dame durante esa temporada de 1954. Al final de su carrera universitaria, Dawson había lanzado para más de 3,000 yardas, a pesar de jugar en una era que favorecía el fútbol americano de piso y libra.

Dawson fue elegido por los Steelers en la primera ronda del draft de 1957, pero terminó en la banca detrás de Earl Morrall como novato y luego no pudo vencer a Bobby Layne por el puesto titular la temporada siguiente. Los Steelers finalmente lo cambiaron a los Browns, donde Dawson no pudo vencer a Milt Plum por el puesto y fue liberado.

Una de las grandes decepciones de la carrera de Dawson terminó siendo una de las mejores cosas que le han pasado.

Con una nueva libertad para firmar en cualquier lugar, Dawson saltó a la AFL y los Texans, atraído en parte por la oportunidad de jugar para uno de sus antiguos entrenadores en Purdue. Stram finalmente pudo aprovechar su talento, ayudando a Dawson a convertirse rápidamente en uno de los pasadores prolíficos de la liga cuando los Texans terminaron 11-3 y ganaron el primero de tres campeonatos.

El segundo llegó en 1966, cuando Dawson llevó a los Chiefs a un récord de 11-2-1 y una paliza de 31-7 a los Bills en el juego por el título de la AFL. Eso le valió a los Chiefs la oportunidad de enfrentarse a los poderosos Green Bay Packers, y al entrenador Vince Lombardi, en el Super Bowl inaugural, donde Dawson lanzó para 210 yardas y un touchdown en una derrota por 35-10.

Sin embargo, fue la temporada de 1969 la que resultó ser la más memorable de la carrera de Dawson. Sufrió una grave lesión en la rodilla contra los Patriots en la Semana 2, lo que lo obligó a perderse los siguientes cinco juegos, pero se desgarró una vez que regresó al campo. Dawson llevó a los Chiefs a victorias sobre los Jets, campeones defensores, y los Raiders, su amargo rival, para llegar a lo que sería el último Super Bowl antes de la fusión AFL-NFL, donde lanzó para 142 yardas y una anotación en un triunfo 23-7.

“Fue abrumador”, dijo Dawson después. “Es solo que, ¿sabes cómo llega ese alivio, sabes que se acabó y hemos tenido éxito? Esa es la sensación que tuve cuando salí del campo”.

Dawson continuó jugando durante seis temporadas más en Kansas City, estableciendo muchos récords de franquicia que se mantuvieron hasta que apareció un joven llamado Patrick Mahomes, antes de colgar el casco después de la temporada de 1975.

En el camino, Dawson convirtió lo que comenzó como un truco publicitario en una segunda carrera en la radiodifusión.

En 1966, el entonces gerente general de los Chiefs, Jack Steadman, quería conseguir apoyo para la franquicia en Kansas City y convenció a Dawson para presentar un segmento deportivo en las noticias de la noche. Su carisma natural y su estilo campechano hicieron que Dawson fuera natural. Volvió su atención a la televisión y la radio a tiempo completo después de que terminó su carrera como jugador.

Dawson continuó trabajando en la televisión local durante varias décadas, agregando análisis de juegos para NBC de 1977 a 1982 y presentando el icónico "Inside the NFL" de HBO de 1977 a 2001. También sirvió durante más de tres décadas en el equipo de transmisión de radio de los Chiefs.

Después de ingresar al Salón de la Fama como jugador en 1987, Dawson fue incluido como locutor en 2012.

“Ha sido un verdadero privilegio y honor tener a Len en el centro de nuestro equipo de transmisión durante los últimos 33 años”, dijo Dan Israel, productor ejecutivo de la cadena de radio de los Chiefs, tras su retiro hace unos años. “Sus contribuciones no solo a este deporte, sino también a nuestra industria, son increíblemente profundas”.

Dawson estuvo casado con su novia de la escuela secundaria, Jackie, desde 1954 hasta su muerte en 1978, y juntos tuvieron dos hijos. Su segunda esposa, Linda, permaneció a su lado cuando Dawson ingresó al cuidado de hospicio.