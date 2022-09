Prescott reta a Brady, en otro duelo inaugural Cowboys-Bucs

Tom Brady se retiró y volvió a Tampa Bay, todo en el mismo receso entre campañas, en el que se ausentó además de una buena parte del campamento de prácticas por motivos personales.

Dak Prescott no se perdió en cambio un solo día de actividad en todo este periodo. Y afirma que llega a la campaña en la mejor forma de su vida.

Pero hay un abismo que separa a los dos quarterbacks, en momentos en que Prescott se prepara para enfrentar a Brady, siete veces monarca del Super Bowl. Será la segunda vez seguida que los Cowboys y los Buccaneers se enfrenten en la semana inaugural de la campaña, esta vez en Texas y en domingo por la noche.

Prescott es el rostro de una popular franquicia que acumula cinco campeonatos en su historia pero que padece una sequía de 27 años sin avanzar siquiera al Super Bowl.

"Definitivamente hay que aceptar esto", dijo Prescott. "Él es un tipo cuyo currículum habla por sí mismo, alguien que, a su edad, se presenta a jugar y es mejor que la mayoría de quienes se dedican a esto. Es el más grande que hace esto, sinceramente. El más grande que ha jugado en esta posición".

Prescott no desmereció en absoluto durante el encuentro de la campaña pasada en Tampa. Lanzó para 403 yardas y tres anotaciones, pero los Cowboys cayeron por 31-29 cuando Brady, quien completó nueve envíos de touchdown, condujo a los Bucs a la posición adecuada para que Ryan Succop convirtiera un gol de campo en los últimos segundos.

Demostración de Prescott Aquella exhibición de Prescott llegó después de que se había perdido buena parte de la pretemporada por un tirón en un hombro.

En aquel momento, había dudas sobre el nivel que alcanzaría en su regreso, tras la escalofriante fractura de tobillo que puso fin a su temporada en 2020.

Este año no hay tales dolencias para el mariscal de campo de 29 años, salvo por el dolor ocasional que sintió en su tobillo reparado quirúrgicamente durante la práctica del jueves. Atribuyó esa molestia a un cambio de zapatos, pero afirmó que está listo para el partido.

"Esto es lo mejor que me he sentido en mucho tiempo", dijo Prescott, cuyo equipo perdió el partido de comodín de la postemporada pasada en Arlington ante San Francisco. "No es comparable siquiera con el nivel que yo tenía el año pasado antes de este partido".

Brady abrió la defensa de su séptimo título enfrentando a Dallas la campaña anterior. A comienzos de 2022, anunció su retiro tras una derrota en la ronda divisional ante los Rams de Los Ángeles, pese a lanzar para 5.316 yardas, la mayor cifra en su carrera y en la liga, a los 44 años.

Luego de ausentarse 11 días durante el campamento de prácticas por motivos personales, Brady será el primer quarterback titular de 45 años en la historia de la NFL.

"Voy a estar ahí con un montón de buenos jugadores. Ésa es la mejor parte para mí como competidor. Voy con un grupo de compañeros en los que creo realmente." Tom Brady Jugador de NFL “

La temporada número 103 de la NFL se inauguró el jueves, con la paliza de 31-10 que los Bills de Buffalo les propinaron a los Rams de Los Ángeles, campeones del último Super Bowl. Josh Allen lanzó para 297 yardas y cuatro anotaciones, mientras que Von Miller logró dos de las siete capturas de Buffalo ante sus excompañeros.

El domingo a la 1 de la tarde (1700 GMT), Baltimore visita a los Jets de Nueva York, Cleveland a Carolina, Indianápolis a Houston, Jacksonville a Washington, Nueva Inglaterra a Miami, Nueva Orleáns a Atlanta, Filadelfia a Detroit, Pittsburgh a Cincinnati y San Francisco a Chicago.

Más tarde, Green Bay visita a Minnesota, Kansas City a Arizona, Las Vegas a los Chargers de Los Ángeles y los Giants de Nueva York a Tennessee.

El lunes por la noche, Seattle será anfitrión de Denver.