El Scotiabank entrega cancha con Puyol en lanzamiento de programa

A Carles Puyol, campeón Mundial y de Europa con España, ganador de seis ligas y tres Champions como capitán del Barca, no han parado de llegarles las ofertas de marcas para vincular su imagen tras su retiro en 2014.

Una de ella fue del Scotiabank durante la pandemia (2020), la cual asumió de forma virtual, pero pidió que para continuarla tenía que ir al terreno a verificar que en el trabajo que se hacía con los niños y el fútbol había un compromiso serio y ya ha recorrido parte de los países en la región donde funciona el programa dirigido al fútbol base.

“Los niños y las niñas son puros, ya que tienen unos valores sólidos, fuertes, eso te lo da el deporte, cosas que te servirán para el día a día y lo que vi de este proyecto me ilusionó y ahora estoy comprobando en persona lo que me informaron”, dijo Puyol.

El lanzamiento de uno de esos proyectos, la plataforma Scotiabank Fútbol Club, ha traído a Puyol a la República Dominicana para la inauguración del primero de una serie de campos de balompié que entregará la institución financiera en el país, en medio de la celebración de un campeonato nacional infantil en la categoría sub-11 mixto (niños y niñas), que se juega en tres provincias del país.

Ejecutivos del banco, junto al alcalde de San Cristóbal, José Montás, y Puyol abrieron la cancha de grama sintética dentro del parque recreativo Eugenio de Jesús Marcano (antiguo Radhamés), en los alrededores del mercado y la zona central del municipio cabecera.

El programa de la entidad canadiense también incluye la donación de balones, alianza con programas comunitarios y festivales de fútbol. Danilo de la Pava, director del proyecto, adelanta que el objetivo es llevarlo a comunidades necesitadas y el historial de San Cristóbal con el fútbol lo hizo el lugar ideal para el lanzamiento.

Una iniciativa que reafirma la relación especial con el fútbol en la zona de la Concacaf del banco Scotiabank, patrocinador oficial del principal torneo internacional de clubes de la zona.

Messi sobre CR7… pero

Puyol, considerado uno de los mejores defensas de la historia, tuvo palabras de elogios para Alejandro Balde Martínez, jugador de su posición que a sus 18 años se ha ganado la confianza del cuerpo técnico del FC Barcelona y es hijo de madre dominicana y padre de Guinea-Bisáu en África Occidental.

“Es muy bueno, lo conocí hace unos años de chico cuando yo estuve en la parte administrativa del Barca”, dijo Puyol.

¿Messi o Cristiano?

Puyol no evitó el debate eterno sobre quién es el mejor, contextualizó la grandeza de cada jugador, pero entre el Lionel Messi y CR7 se quedó con el argentino del que fuera compañero por más de una década, aunque valoró mucho la trayectoria del portugués.

“Escoger es un tanto complicado; tanto a Messi como a Cristiano, es lo mismo, he enfrentado a Cristiano y he jugado en el Barcelona con Leo”, dijo el catalán, de 44 años. “Intentando ser objetivo me quedaría con Leo, pero estamos hablando de dos jugadores increíbles sobre todo porque cuando han ganado han querido seguir ganando, no se han estancado, no se han acomodado. Yo creo que ahí está el ejemplo, cuando tú consigues algo no pienses que ya está todo, todavía puedes mejorar, unas carreras increíbles, 15 años o más a ese nivel esto quiere decir que tienes que vivir la profesión al 100 por cien y yo creo que más que todo lo que han ganado esa actitud es lo que destaca”.

Puyol agotó una apretada agenda de actividades en el país que incluyó la visita al Barca Academy, la academia de fútbol base asociada del FC Barcelona que opera en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).