Empate agónico da al Real Madrid la clasificación en Champions

Con la cara ensangrentada, Antonio Rüdiger festejó el tanto que dio el empate y la clasificación al Real Madrid.

Manchester City avanzó también, aunque dejó claro que no es el mismo sin Erling Haaland. Kylian Mbappé sí lució como el mismo, independientemente de si está contento o no con el París Saint-Germain.

Antonio Rüdiger anotó el martes en los descuentos para que el Madrid igualara 1-1 en su visita al Shakhtar Donetsk, lo cual evitó que el gigante español sufriera su primera derrota de la campaña y le aseguró un lugar en la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones.

No obstante, las celebraciones de los jugadores fueron breves. Rüdinger y el arquero del Shakhtar, Anatoliy Trubin, necesitaron de atención médica durante un largo rato, luego que sus cabezas chocaron cuando el delantero madridista anotó.

Los dos pudieron continuar en los últimos segundos.

Pareció que el tanto de Oleksandr Zubkov justo después del descanso condenaría al Madrid a su primera derrota de la temporada, cinco días antes de que reciba al Barcelona en el Clásico de La Liga española, previsto para el domingo.

Zubkov aprovechó la floja labor defensiva para enviar un cabezazo pegado al poste derecho. Sus compañeros se afanaron después para evitar que el campeón continental vigente adquiriera su ritmo habitual.

“El día en general ha sido complicado. Estamos en octavos de la Champions y hemos demostrado que nunca nos rendimos, también cuando las cosas no salen bien", dijo el técnico del conjunto blanco Carlo Ancelotti. "Hemos jugado muy mal pero esto puede pasar en el fútbol, y es importante que cuando las cosas no salen bien no te rindas y lo hemos intentado hasta el final”.

El equipo ucraniano, que cayó por 2-1 en Madrid la semana pasada, cayó al tercer puesto en el Grupo F con el empate.

En la cima se ubicó el conjunto Merengue, con 10 puntos en cuatro fechas. Tiene cuatro unidades más que Leipzig, triunfador en la jornada por 2-0 como visitante ante Celtic, que tiene sólo un punto.

Otro equipo que selló su pasaje a la siguiente ronda fue el Manchester City. También en este caso, el logro llegó pese a un desempeño deslucido.

Copenhague, un conjunto que palidece en los últimos lugares de la liga danesa, se convirtió en el primer equipo en impedir que los Citizens anotaran en esta temporada.

El partido terminó con un empate 0-0.

Haaland, el productivo delantero noruego, comenzó el encuentro en la banca, quizás pensando en la visita dominical a Liverpool en la Premier. No ingresó a la cancha.

El técnico del City, Pep Guardiola, dijo que Haaland, quien ha anotado 20 goles en 12 partidos oficiales durante su primera temporada con los campeones de Inglaterra, no estaba en buena forma después de jugar el sábado ante Southampton.

Con 10 puntos, el City avanzó a la fase siguiente Tiene tres de ventaja sobre el Borussia Dortmund, que igualó 1-0 con el Sevilla.

El club hispalense tiene dos unidades, las mismas que la escuadra danesa.

En una jornada en la que surgieron rumores sobre su descontento con el París Saint-Germain, Kylian Mbappé evitó que el equipo se fuera con las manos vacías.

Anotó su 31er tanto en la Champions con el club parisiense, para convertirse en su máximo anotador dentro de esta competencia. El monarca francés igualó 1-1 ante Benfica.

Mbappé convirtió un penal cinco minutos antes del descanso para dar la ventaja al PSG. Joao Mario igualó por el equipo portugués, también desde los 11 pasos, a los 62 minutos.

PSG y Benfica están empatados en la cima del Grupo H con 8 puntos.

Con tres se quedó la Juventus, cuya crisis se agudizó tras una derrota de 2-0 en su visita al Maccabi Haifa, para quedar al borde de la eliminación.

Una peor noticia para la escuadra italiana —y para la selección argentina— fue la lesión del delantero Ángel di María.

Omer Atzili firmó un doblete en el primer tiempo para que el Haifa obtuviera su primera victoria en la Champions en dos décadas, con lo que suma dos puntos en la llave.

Se trata de la primera vez que la Vecchia Signora — que tiene dos Copas de Europa en sus vitrinas — pierde tres de sus primeros cuatro partidos de la fase de grupos.

“Lamentablemente son cosas que pueden pasar en el fútbol", dijo Juan Guillermo Cuadrado, atacante colombiano de la Juve. “Tenemos que voltear la página de inmediato... La única manera de revertir esta situación es estando unidos”.

Juventus también anda de capa caída en la Serie A y venía de perder 2-0 ante el Milan el sábado, un resultado que le dejó en la octava plaza tras nueve fechas.

Milan tampoco obtuvo un buen resultado en la jornada. Cayó por 2-0 como local ante el Chelsea, que lo ha vencido dos veces seguidas para trepar del último al primer sitio del Grupo E.

Los Rossoneri jugron la mayor parte del duelo con 10 hombres luego que Fikayo Tomori, exzaguero de Chelsea, fue expulsado a los 18 minutos tras cometer una falta sancionada como penal.

Jorginho convirtió desde los 11 pasos y Pierre-Emerick Aubameyang amplió la ventaja a los 34.

Chelsea se colocó un punto encima de Salzburgo, que igualó 1-1 en su visita al Dínamo de Zagreb. Milan y el conjunto croata marchan tres puntos debajo del equipo londinense.